Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ из-за дела Навального

Великобритания представила санкции в отношении семи сотрудников российской разведки, которые, по версии британской стороны, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. Об этом 20 августа сообщает Reuters.



В новый список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Британская сторона особо отмечает Александрова, который якобы был в Томске во время отравления оппозиционера.

Великобритания и раньше вводила ограничения из-за произошедшего с российским оппозиционером. Британский список аналогичен перечню людей, против которых сегодня ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.