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Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ из-за дела Навального

Великобритания представила санкции в отношении семи сотрудников российской разведки, которые, по версии британской стороны, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. Об этом 20 августа сообщает Reuters.

В новый список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Британская сторона особо отмечает Александрова, который якобы был в Томске во время отравления оппозиционера.

Великобритания и раньше вводила ограничения из-за произошедшего с российским оппозиционером. Британский список аналогичен перечню людей, против которых сегодня ввел санкции Евросоюз по тому же поводу.

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Комментарии (8)

266081655
Интересно, а лдпр-вец Луговой с друганом.... Любители угощать чайком с полонием... Тоже под санкциями?
iphonedimona
А где тот, который трусы отстирывал, как его там, Кудрявцев?
Dazdraperma
Странно. Мне казалось, что это Петров и Васечкин специалисты по Новичку. А их в списке агентов ФСБ нету... Как так?
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