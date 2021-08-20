Эрмитаж объявил о превращении «Чёрного квадрата» в NFT и времени первой выставки

«Чёрный квадрат» Казимира Малевича представят в виде NFT-токена в Эрмитаже. Как сообщили https://m.vk.com/wall-67940544_67529 20 августа в музее, выпуск работы приурочат к первой выставке такого диджитал-искусства, которая пройдёт уже в ноябре 2021 года.
«NFT-токен будет не просто представлять собой цифровую копию музейного предмета, но позволит в новых условиях современной культуры переосмыслить исторический и метафизический смыслы произведения Малевича», — отметили особенность нового экспоната в музее.
О планах подготовить масштабную экспозицию, посвящённую феномену NFT-рынка, в Эрмитаже говорили давно. Подготовкой занимается Отдел современного искусства, у сотрудников которого уже есть опыт работы с подобными технологиями. В июле 2021 года Михаил Пиотровский поделился планами продать токены с пятью шедеврами из собрания.
В августе музей оказался в центре скандала: как заявили в Эрмитаже, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн не спросил разрешения и тем самым нарушил условия договора, решив продать на криптобирже серию NFT-искусства. Проблема в том, что изображения, выставленные на торги — это кадры с самим музыкантом в интерьерах Эрмитажа. Снимки были сделаны https://www.fontanka.ru/2021/08/13/70077503/#google_vignette во время работы исполнителя над клипом к песне «Любимый город» и не могли быть использованы ни в каких иных целях.