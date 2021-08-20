Эрмитаж объявил о превращении «Чёрного квадрата» в NFT и времени первой выставки

«Чёрный квадрат» Казимира Малевича представят в виде NFT-токена в Эрмитаже. Как сообщили https://m.vk.com/wall-67940544_67529 20 августа в музее, выпуск работы приурочат к первой выставке такого диджитал-искусства, которая пройдёт уже в ноябре 2021 года.



«NFT-токен будет не просто представлять собой цифровую копию музейного предмета, но позволит в новых условиях современной культуры переосмыслить исторический и метафизический смыслы произведения Малевича», — отметили особенность нового экспоната в музее.

