Вертолёт из Курильского озера хотят поднимать в два этапа. Сначала — на «человеческую» глубину

Участники операции на месте крушения вертолёта Ми-8 в Курильском озере готовятся к его подъёму.
Окончательного плана пока нет, сообщает 19 августа источник «Фонтанки» на Камчатке. Первоочередная задача — сдвинуть 8-тонную машину с места падения на глубине 110 метров и транспортировать на меньшую, то есть более доступную для водолазов.
Сейчас на воде устанавливают понтоны. После того, как вертолёт передвинут, предположительно, ближе к берегу, водолазы закрепят на корпусе тросы, а затем его извлечёт из воды военный вертолёт. Для этой задачи может подойти Ка-29.
Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа, он находится на глубине 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Сильнее всего пострадали два члена экипажа, они попали в реанимацию. Тела всех погибших уже достали на берег.
Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.