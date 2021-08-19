FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Вертолёт из Курильского озера хотят поднимать в два этапа. Сначала — на «человеческую» глубину

Военные разрабатывают план подъёма разбившегося на Камчатке Ми-8

Участники операции на месте крушения вертолёта Ми-8 в Курильском озере готовятся к его подъёму.

Окончательного плана пока нет, сообщает 19 августа источник «Фонтанки» на Камчатке. Первоочередная задача — сдвинуть 8-тонную машину с места падения на глубине 110 метров и транспортировать на меньшую, то есть более доступную для водолазов.

Сейчас на воде устанавливают понтоны. После того, как вертолёт передвинут, предположительно, ближе к берегу, водолазы закрепят на корпусе тросы, а затем его извлечёт из воды военный вертолёт. Для этой задачи может подойти Ка-29.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа, он находится на глубине 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Сильнее всего пострадали два члена экипажа, они попали в реанимацию. Тела всех погибших уже достали на берег.

Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Интересно, какую часть не будут поднимать? У Курска, вон, клюв поднимать не стали..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний