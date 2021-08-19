Вертолёт из Курильского озера хотят поднимать в два этапа. Сначала — на «человеческую» глубину

Участники операции на месте крушения вертолёта Ми-8 в Курильском озере готовятся к его подъёму.



Окончательного плана пока нет, сообщает 19 августа источник «Фонтанки» на Камчатке. Первоочередная задача — сдвинуть 8-тонную машину с места падения на глубине 110 метров и транспортировать на меньшую, то есть более доступную для водолазов.



Сейчас на воде устанавливают понтоны. После того, как вертолёт передвинут, предположительно, ближе к берегу, водолазы закрепят на корпусе тросы, а затем его извлечёт из воды военный вертолёт. Для этой задачи может подойти Ка-29.

