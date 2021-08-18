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Смольный решил, кто будет бесплатно подводить газ к земельным участкам в Петербурге

Региональным оператором газификации в Петербурге станет «ПетрбургГаз»

Правительство Петербурга определилось с компанией, которая станет региональным оператором газификации в городе. Этот статус получит «ПетрбургГаз».

По данным «Фонтанки», решение содержится в проекте губернаторского постановления, подготовленном 18 августа.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до земельных участков. Первый этап так называемой социальной газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. В масштабах страны статус единого оператора получила компания «Газпром газификация». Однако в регионах, где сетей единого оператора нет, такие полномочия переходят региональному.

О том, как будет работать программа, «Фонтанке» рассказывал в интервью генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Всего, по оценкам экспертов, она затронет 2 млн домохозяйств в различных регионах, в Петербурге до 2023 года «последнюю милю» хотят подвести к 2,7 тысячам домохозяйств.

Ранее вокруг бесплатного подведения газораспределительных сетей к границе участка возникла коллизия: «Газпром межрегионгаз» огласил ряд критериев — максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети, а площадь дома не может быть больше 300 квадратных метров. Минэнерго в своем комментарии отметило, что метраж дома не влияет на перспективы его газификации, впоследствии компания подтвердила это.

Общество «ПетербургГаз» организовано в Санкт-Петербурге во исполнение Договора о сотрудничестве между Администрацией Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» в 2004 году от 25 декабря 2003 года. Общество зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Обществом заключен договор аренды имущественного производственного комплекса.

Участники ООО «ПетербургГаз»: Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений — 51%, АО «Газпром газораспределение» — 49%. Основное направление деятельности городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» — комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга. Выручка по итогам 2020 года — 7,8 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

SlawaPiter
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