Смольный решил, кто будет бесплатно подводить газ к земельным участкам в Петербурге

По данным «Фонтанки», решение содержится в проекте губернаторского постановления, подготовленном 18 августа.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до земельных участков. Первый этап так называемой социальной газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. В масштабах страны статус единого оператора получила компания «Газпром газификация». Однако в регионах, где сетей единого оператора нет, такие полномочия переходят региональному.



О том, как будет работать программа, «Фонтанке» рассказывал в интервью генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Всего, по оценкам экспертов, она затронет 2 млн домохозяйств в различных регионах, в Петербурге до 2023 года «последнюю милю» хотят подвести к 2,7 тысячам домохозяйств.