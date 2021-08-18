Смольный решил, кто будет бесплатно подводить газ к земельным участкам в Петербурге

По данным «Фонтанки», решение содержится в проекте губернаторского постановления, подготовленном 18 августа.
11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до земельных участков. Первый этап так называемой социальной газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. В масштабах страны статус единого оператора получила компания «Газпром газификация». Однако в регионах, где сетей единого оператора нет, такие полномочия переходят региональному.
О том, как будет работать программа, «Фонтанке» рассказывал в интервью генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Всего, по оценкам экспертов, она затронет 2 млн домохозяйств в различных регионах, в Петербурге до 2023 года «последнюю милю» хотят подвести к 2,7 тысячам домохозяйств.
Ранее вокруг бесплатного подведения газораспределительных сетей к границе участка возникла коллизия: «Газпром межрегионгаз» огласил ряд критериев — максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети, а площадь дома не может быть больше 300 квадратных метров. Минэнерго в своем комментарии отметило, что метраж дома не влияет на перспективы его газификации, впоследствии компания подтвердила это.