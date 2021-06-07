2,7 тысячи петербургских частных домов собираются газифицировать до 2023 года

Бесплатное подведение газа до границ земельных участков должно в ближайшие два года затронуть 2 674 петербургских домовладения. Раньше этот показатель был вписан в пятилетнюю перспективу.



Как сообщает комитет по энергетике Петербурга 7 июня, сейчас разрабатывается дорожная карта по ускорению социальной газификации. «Для начала работ ждём принятия на федеральном уровне соответствующих нормативно-правовых актов», — рассказал председатель ведомства.

О социальной газификации заявил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. В соответствии с законопроектом, который приняла Госдума, отвечать за реализацию программы будет единый оператор.

