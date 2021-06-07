2,7 тысячи петербургских частных домов собираются газифицировать до 2023 года

Бесплатное подведение газа до границ земельных участков должно в ближайшие два года затронуть 2 674 петербургских домовладения. Раньше этот показатель был вписан в пятилетнюю перспективу.
Как сообщает комитет по энергетике Петербурга 7 июня, сейчас разрабатывается дорожная карта по ускорению социальной газификации. «Для начала работ ждём принятия на федеральном уровне соответствующих нормативно-правовых актов», — рассказал председатель ведомства.
О социальной газификации заявил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. В соответствии с законопроектом, который приняла Госдума, отвечать за реализацию программы будет единый оператор.
«Централизованное оказание услуги по принципу «одного окна» не только в два раза сократит сроки подключения к газу, но и освободит петербуржцев от необходимости собирать и подавать документы в разных инстанциях, а также сделает саму процедуру простой и прозрачной», — утверждает Смольный.
Всего, по оценкам экспертов, программа затронет 2 млн домохозяйств в различных регионах, она должна быть завершена до 2023 года. Сейчас в Петербурге газифицировано 25,2 тысячи индивидуальных жилых домов. Общий уровень газификации города — более 95%.
Ранее вокруг бесплатного подведения газораспределительных сетей к границе участка возникла коллизия: «Газпром межрегионгаз» огласил ряд критериев — максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети, а площадь дома не может быть больше 300 квадратных метров. Минэнерго в своем комментарии отметило, что метраж дома не влияет на перспективы его газификации, впоследствии компания подтвердила это.