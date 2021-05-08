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300 метров — не догма. «Газпром межрегионгаз» уточнил критерии газификации небольших жилых домов

Площадь жилого дома не является критерием для его бесплатного подключения к сетям газораспределения. В ООО «Газпром межрегионгаз» прокомментировали появившиеся в ряде СМИ интерпретации утвержденной правительством дорожной карты газификации и газоснабжения РФ.

Как сообщили «Фонтанке» 8 мая в пресс-службе компании, в указанном документе были определены критерии такого подключения: земельные участки должны быть расположены не далее чем в 200 метрах от существующих газопроводов, которые имеют достаточную для подключения пропускную способность, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать 7 кубических метров в час. В компании пояснили, что такой мощности в среднем достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров. «Однако площадь дома не является критерием для подключения», — отмечают в «Газпром межрегионгазе».

Ранее компания пообещала бесплатно подводить газ к жилым участкам, однако у этой услуги оказался целый список ограничений: максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети, а площадь дома не может быть выше 300 квадратных метров. Однако Минэнерго в своем комментарии отметило, что метраж дома не влияет на перспективы его газификации.

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Комментарии (2)

shushu
Пообещала подключать... а конкретно когда не сказали? Обещают ведь много чего
265924942
Про крючкотворство было тоже сказано в послании Путина
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