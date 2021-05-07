«Газпром» пообещал бесплатно подвести газ к небольшим жилым домам

«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — цитирует издание Густова.

Топ-менеджер подчеркнул, то проведение газопровода предполагается только до границы земельного участка, на котором находится дом.

Частные жилые дома площадью до 300 квадратных метров получат возможность бесплатного подключения к сетям газораспределения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 7 мая рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, пишут «Ведомости» .

Есть и другие ограничения для желающих бесплатно воспользоваться этой услугой. Максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, а участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать четкий план подведения газа к участкам домохозяйств и подчеркнул, что граждане не должны платить за это деньги.

Днем ранее, 6 мая, кабмин утвердил дорожную карту газификации регионов. Согласно документу, к 2030 году уровень газификации вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. До 1 июля в правительстве ждут графики догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.