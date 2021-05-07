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«Газпром» пообещал бесплатно подвести газ к небольшим жилым домам

Частные жилые дома площадью до 300 квадратных метров получат возможность бесплатного подключения к сетям газораспределения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 7 мая рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, пишут «Ведомости».

Топ-менеджер подчеркнул, то проведение газопровода предполагается только до границы земельного участка, на котором находится дом.

«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — цитирует издание Густова.

Есть и другие ограничения для желающих бесплатно воспользоваться этой услугой. Максимальный часовой расход не должен превышать 7 кубометров, а участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать четкий план подведения газа к участкам домохозяйств и подчеркнул, что граждане не должны платить за это деньги.

Днем ранее, 6 мая, кабмин утвердил дорожную карту газификации регионов. Согласно документу, к 2030 году уровень газификации вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. До 1 июля в правительстве ждут графики догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

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Комментарии (10)

stasiya
вот конкретно сейчас стою перед выбором, пока стяжку не залили. Газораспределительная коробка стоит при въезде в наш снт. Газ оттуда еще никто не тянул, т.к. понятно-дорого. До моего участка 390 метров от коробки. По калькулятору получилось порядка 1 млн.руб. дотащить до дома газ, что "смешно" и грустно.
И почему же они готовы только 200 метров бесплатно вести? Где такие поселки есть-то, 200 метров длиной всего? ждать пока ближние соседи дотащут свои бесплатные 200 м.? ха-ха три раза.
DimDimych
Чего-то я не понял, где бесплатность? Это также бесплатно, как выходные невыходные дни
Доверчивый_5e4ce296a0900
Земля крестьянам, фабрики рабочим, ватникам газификация.
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