Газ уже не тот. Экономить на экологичном топливе уже едва ли получится

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Поделиться Поделиться







У предприятий газомоторной отрасли выдалось тяжелое лето из-за роста цен на газ и усложнения порядка регистрации нового оборудования. Многие участники рынка, где заправки и профильные специалисты на вес золота, уже перепрофилируются. Если ничего не изменится, по самым мрачным прогнозам, от формирующегося рынка может остаться 10%.

Основными пострадавшими от роста цен на внутреннем рынке оказались автомобилисты, таксисты и владельцы грузовиков, которым экологичный газ позволял прилично экономить на топливе, пока стоил в два раза меньше бензина. И до этого поток желающих перевести машину на газ сократило изменение технического регламента, усложнившее процедуру легализации донельзя, а теперь на станции установки газобаллонного оборудования (ГБО) массово приезжают, чтобы его снять.



«Спрос очень сильно падает. Если буквально полгода назад в нашем сервисе было порядка 25 установок в месяц, за последний месяц это количество упало на треть, до 8–9 установок в лучшем случае», — рассказал «Фонтанке» представитель компании «Газ Сервис».

Как подсчитал генеральный директор компании «Газовщик» Иван Гладков, в июне количество установок ГБО на его станции упало в три раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По его словам, установок не было уже пять дней, не поступает даже звонков. «Наступил какой-то психологический момент для клиентов», — предполагает предприниматель.

Биржевые цены на природный газ и сжиженные углеводородные газы (СУГ) этим летом били рекорд за рекордом и только сейчас притормозили. Во время сегодняшних торгов в европейской части России индекс упал на 3,7%, до 47 тыс. рублей за тонну, вернувшись к уровню 9–10 августа. Аномальный рост предыдущих недель эксперты связывают с аварией на заводе «Газпром переработки» под Новым Уренгоем 5 августа, после которой прокачка через газопровод «Ямал — Европа» снизилась вдвое, что привело к новым историческим максимумам цен на газ и в Европе.



«Газ — это вещество, сопутствующее переработке. Все на самом деле уходит корнями в сделку ОПЕК+ об ограничениях условий добычи нефти, которая была заключена более года назад, — объясняет владелец одного из петербургских предприятий по установке ГБО с выручкой более 50 млн рублей в 2020 году. — Действующие ограничения влияют на количество СУГов, бензинов, на то, сколько товара есть на рынке. Так как сейчас повышенный экспортный спрос, некая часть товара уходит как экспортная альтернатива, здесь его не хватает, растет цена на бирже, а потом в рознице».

Из усредненных данных Росстата следует, что розничная цена газомоторного топлива в Петербурге (речь в основном идет о пропане) в июле составила 31 рубль за литр. Это на 14,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 29% больше, чем годом ранее. Это то, что называется средней температурой по больнице, на заправках можно увидеть цены и в 35 рублей за литр пропана, что делает бессмысленным переход на газ даже для его основной целевой аудитории. Бензин теперь лишь немногим дешевле, хотя многие еще помнят цены на газ и по 15, и по 20 рублей несколько лет назад.



В то же время, по словам участников рынка, наблюдается небольшое оживление по метану, который стоит на уровне 19 рублей за литр, что все еще кажется выгодным. На этом газе ездит новый общественный транспорт в Петербурге, но для частников у этого топлива есть несколько минусов. По оценке Ивана Гладкова, 100-литрового баллона метана кроссоверу хватает на 120–130 км. Дополнительный баллон поглотит практически все оставшееся место в багажнике, а чтобы заправиться, придется ехать на одну из всего лишь около десятка заправок, рассредоточенных по разным концам города. К тому же 100-килограммовый сосуд для топлива существенно снижает грузоподъемность автомобиля. «Это крайне не комфортный вид топлива для частников», — отмечает эксперт.

В такое положение бизнес по установке ГБО поставили не только рыночные факторы, но и меры госрегулирования. Не так давно были внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части регистрации изменений, внесенных в конструкцию, в том числе установки ГБО.



«Схема стала еще более сложной, а цели регламента — обеспечения безопасности — мы не достигли. Все это вылилось в некую формальную историю, когда существует многоступенчатая конструкция контроля, но она фактически не занимается реальным контролем», — поясняет Алексей Пенкин, директор научно-образовательного центра использования газового моторного топлива «ГАЗМОТОР» СПбГАСУ.

Неповоротливая система оказалась замкнута на трех ведомствах — Госавтоинспекции, Росстандарте и Росаккредитации, которые должны были обеспечить ее работу. Одним из важнейших участников этого процесса стали аккредитованные испытательные лаборатории. Они должны давать разрешение на переоборудование и проверять безопасность результата.

«Проблема в том, что этих лабораторий всего 26 на всю страну. Если говорить всерьез о проверке, они не могут ее никаким образом обеспечить. На страну нужно не менее 500 таких лабораторий, ведь введенные нормативы обязывают транспортные средства после изменения конструкций приезжать в лабораторию и проводить исследование, — говорит эксперт. — Так как это невозможно, Росаккредитация вывесила на сайте письмо, в котором призвала проходить все эти процедуры в удаленном виде с помощью фото- и видеофиксации. Но это не регламентировано, они не предлагают методику, не описывают, кто это должен делать. Чтобы потом не быть привлеченными к ответственности, часть предприятий по установке ГБО заняли выжидательную позицию».



Впрочем, некоторые участники рынка к заморочкам с техрегламентом относятся философски, отмечая, что из всех автомобилей, которые переводятся на газ в России, регистрируют оборудование от силы 5–10%. Остальные ездят без регистрации, как правило, до первого рейда ГИБДД.

Те, кто продолжил работать по всем правилам, столкнулись с новой преградой после вступления в силу в начале августа поправок Минэкономразвития, которые перевели весь оборот документов по заявкам на изменение конструкций и экспертизам в цифрой формат. Бизнес жаловался на некорректную работу электронного реестра, снижение объемов работ и увольнение сотрудников.

«Мы можем потерять профессионалов. Они в этой отрасли готовятся долго, не менее года. Эти люди устанавливают как пропановое, так и метановое оборудование, — напоминает Алексей Пенкин. — В стране существует программа развития энергетики, которая учитывает переход транспорта на газ, и речь там идет только о природном газе, но кто его будет ставить? Те, кто сейчас страдает и разваливается».



«Если цены на газ не опустятся или цены на бензин не поднимутся, а регистрация не станет проще, к середине следующего года от всего рынка, а это станции установки оборудования и заправки, при хорошем раскладе останется 20–30%, а при негативном прогнозе — 10%», — прогнозирует Иван Гладков.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

