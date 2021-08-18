ЗакС попросил ЦИК проверить выборные скандалы в Петербурге

В обращении, кроме обстоятельств регистрации списков кандидатов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и «Новых людей», указано, что городская комиссия отказала в аналогичной регистрации партии «Родина», а также ее кандидату — певице Татьяне Булановой . Кроме того, упоминаются скандалы с регистрацией «двойников» «яблочника» Бориса Вишневского и отказа в регистрации единоросса, главы парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергея Никешина. Депутаты обратили внимание и на привлечение госслужащих к сбору подписей избирателей для выдвижения «Новых людей». Напомним, с жалобой о применении админресурса в Пушкинском районе обратился в горизбирком единоросс Юрий Бочков, но административная проверка не нашла подтверждений этому заявлению.

Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова поддержала обращение и напомнила, что подписные листы были заполнены очень аккуратно. Она констатировала, что при работе «в поле» невозможно отсутствие исправлений. Коммунист Ольга Ходунова также поддержала обращение. «Мы законодатели. Значит, мы с вами позволили так построить законодательство..., что такие факты остаются безнаказанными и возможными», — заметила она.

Против проверки ЦИК выступила глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева. Она ратует за допуск всех политических объединений до выборов. «Механизм сбора подписей несовершенен», — констатировала она.

Глава «Яблока» в парламенте Борис Вишневский напомнил про необоснованные отказы кандидатов-одномандатников. «В Красногвардейском районе кандидату отказали, потому что он не подал сведения о доходах и имуществе несуществующей дочери. Потом его поздно уведомили о недостатках», — рассказал депутат и напомнил, что его партия всегда выступала против «подписного фильтра». «Он уже давно превратился в способ отсечения неугодных и допуска угодных», — добавил парламентарий.