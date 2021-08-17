Лавров: После ухода США в Афганистане произошел обвал ситуации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов*. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости.



Глава МИД РФ отметил востребованность совместной работы России и Евросоюза по различным вопросам, что показала ситуация в ближневосточной стране.



«Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — сказал он, выступая в БФУ имени Канта.

