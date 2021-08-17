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Лавров: После ухода США в Афганистане произошел обвал ситуации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов*. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил востребованность совместной работы России и Евросоюза по различным вопросам, что показала ситуация в ближневосточной стране.

«Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — сказал он, выступая в БФУ имени Канта.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что российское диппредставительство в стране установило контакты с талибами*. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал талибов* «адекватными мужиками».

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда талибы* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, по его словам, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, форма правления прояснится в ближайшее время. Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня. 17 августа СМИ сообщили, что «Талибан»* запретил своим членам изымать собственность людей: входить в их дома и отбирать машины.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

Alexander 17
Сейчас начнутся красивые фразы и высокопарные речи....
Противно слушать
Danik
Кстати, где там их бывший президент?
Отдыхает в Омане с прихваченными деньгами.
Почемe-то вспомнился не к месту (а может и к месту) Горбачев в Германии. Тоже бывший президент какой-то знакомой страны, откуда до сих пор улетают самолетами люди и деньги.
Чуть легче ситуация тут. Женщины не ходят в паранже! )))
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