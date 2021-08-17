Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня после прихода талибов*

Взятие Афганистана под контроль движением «Талибан» (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) обрушило национальную валюты страны — афгани — до рекордно низкого уровня. Во вторник, 17 августа, курс афгани упал на 1,7%, до 83,5013 за доллар, сообщает Bloomberg.



Как отмечает агентство, афганская валюта падает четвертый день подряд. Со стабильных 81 афгани за доллар она поднялась почти до 100, а затем вернулась к 86. В субботу исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана пытался успокоить банкиров, проводил встречи с ними, но после того, как 15 августа в столицу вошли талибы и объявили о контроле над Афганистаном, он покинул страну.

