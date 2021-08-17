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Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня после прихода талибов*

Взятие Афганистана под контроль движением «Талибан» (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) обрушило национальную валюты страны — афгани — до рекордно низкого уровня. Во вторник, 17 августа, курс афгани упал на 1,7%, до 83,5013 за доллар, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, афганская валюта падает четвертый день подряд. Со стабильных 81 афгани за доллар она поднялась почти до 100, а затем вернулась к 86. В субботу исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана пытался успокоить банкиров, проводил встречи с ними, но после того, как 15 августа в столицу вошли талибы и объявили о контроле над Афганистаном, он покинул страну.

По данным «Форекс», рано утром во вторник доллар стоил 86,14 афгани.

Конфликт в Афганистане отразился на рынке поддерживающего талибов* Пакистана. Согласно индексу Bloomberg Barclays, наибольшие убытки в Азии из-за конфликта в Афганистане понесли пакистанские долларовые облигации. Цена суверенных долларовых облигаций государства с погашением в 2031 году в понедельник упала на 1,8 цента, что стало самым большим снижением с момента размещения ценных бумаг в марте, передает агентство.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Российское посольство не объявило об эвакуации, боевики обеспечивают его безопасность. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки» «МИД России установил контакты с талибами* и обвинил во всем США. Что дальше?».

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Комментарии (12)

W Bons
5 пунктов падения это лютое обрушение , а вот с 25 руб до 75 это корректировка курса
f0ntan
Будущая экономика Афганистана. Своей национальной валюты не будет - будут пользоваться баксом, как им пользуются в Косово или как пользуются евро в Черногории, не входящей в ЕС и в зону евро. Основная доходная часть экономики - наркоторговля
asgard
Если бы это были правильные(проамериканские) террористы, банкстеры бы нац валюту не валили.
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