FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

Мужчина, который выплыл из Ми-8 на Камчатке, а его родные погибли, отказался уезжать

В фюзеляже затонувшего на Камчатке вертолёта остаются два тела

Водолазы МЧС 17 августа поднимают тела погибших из фюзеляжа затонувшего в Курильском озере вертолёта Ми-8.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, поднят один из трёх человек, находившихся внутри вертолета. Там были, напомним, двое мужчин и мальчик-петербуржец. Всего на землю достали шесть погибших (четыре из них — женщины), два остаются внутри фюзеляжа.

Фото: 41.mchs.gov.ru
ПоделитьсяПоделиться

16 августа с помощью глубоководного аппарата удалось открыть створку вертолёта, но из-за сильного волнения работы пришлось приостановить. Сегодня их продолжили. Участвуют спасатели МЧС, инспекторы Кроноцкого заказника, военнослужащие Минобороны. Корпус вертолёта, напомним, лежит на глубине 110 метров в полукилометре от берега.

Психологи продолжают оказывать поддержку родственникам одного из погибших, а также мужчине-пассажиру, который сумел спастись. Он отказался покидать место катастрофы, пока тела его родных, которые находились вместе с ним на борту вертолёта, не будут доставлены на берег.

Как уже писала «Фонтанка», трагедия разрушила семью из Петербурга. В путешествие по Камчатке поехала и семья геофизиков: 42-летняя Ирина, работающая во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, её супруг, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Михаил, и их 12-летний сын. Спасся только Михаил.

Всего на телефон горячей линии, открытой в связи с падением Ми-8, поступило более 400 звонков. В основном интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о ликвидации последствий ЧП. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь, отмечают в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Фото: 41.mchs.gov.ru

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

По теме (18)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

265858081
фонтанка, пишите заголовки внятно. Я подумал что он отказался уезжать с Камчатки. С места то понятно ждёт пока родных достанут.
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь...

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Mohsogol
На Камчатке погода меняется за несколько минут!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний