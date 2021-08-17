Как сообщает краевое ГУ МЧС , поднят один из трёх человек, находившихся внутри вертолета. Там были, напомним, двое мужчин и мальчик-петербуржец. Всего на землю достали шесть погибших ( четыре из них — женщины ), два остаются внутри фюзеляжа.

16 августа с помощью глубоководного аппарата удалось открыть створку вертолёта, но из-за сильного волнения работы пришлось приостановить. Сегодня их продолжили. Участвуют спасатели МЧС, инспекторы Кроноцкого заказника, военнослужащие Минобороны. Корпус вертолёта, напомним, лежит на глубине 110 метров в полукилометре от берега.

Психологи продолжают оказывать поддержку родственникам одного из погибших, а также мужчине-пассажиру, который сумел спастись. Он отказался покидать место катастрофы, пока тела его родных, которые находились вместе с ним на борту вертолёта, не будут доставлены на берег.



Как уже писала «Фонтанка», трагедия разрушила семью из Петербурга. В путешествие по Камчатке поехала и семья геофизиков: 42-летняя Ирина, работающая во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского , её супруг, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Михаил, и их 12-летний сын. Спасся только Михаил.

Всего на телефон горячей линии, открытой в связи с падением Ми-8, поступило более 400 звонков. В основном интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о ликвидации последствий ЧП. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь, отмечают в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

