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Мальчика-петербуржца из затонувшего на Камчатке Ми-8 так и не нашли. Пока поднимают тела женщин

Водолазы нашли четвёртую женщину у разбившегося на Камчатке вертолёта

Четвёртая жертва крушения Ми-8 в Курильском озере, которую сегодня, 15 августа, подняли на поверхность, это женщина, сообщил источник «Фонтанки» с Камчатки.

Фото: 41.mchs.gov.ru
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По данным источника, на дне обнаружена ещё одна женщина, её будут поднимать завтра. Остаётся найти двух мужчин и мальчика. Тела ещё двух женщин (всего их, таким образом, четыре) и командира, напомним, были подняты на поверхность вчера.

17-летний петербуржец, по данным «Фонтанки», отправился на Камчатку с семьёй. Его отец, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Михаил выжил, а мать 42-летняя Ирина, работающая во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, погибла.

Фото: 41.mchs.gov.ru

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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