По данным источника, на дне обнаружена ещё одна женщина, её будут поднимать завтра. Остаётся найти двух мужчин и мальчика. Тела ещё двух женщин (всего их, таким образом, четыре) и командира, напомним, были подняты на поверхность вчера.



17-летний петербуржец, по данным «Фонтанки», отправился на Камчатку с семьёй. Его отец, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Михаил выжил, а мать 42-летняя Ирина, работающая во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского, погибла.

