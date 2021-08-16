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Упавший в Узбекистане афганский самолет был сбит системой ПВО

Самолет Афганистана сбила ракета Узбекистана после нарушения границы, заявили в Минобороны страны.

«Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана», — сообщает 16 августа издание «Gazeta.uz» со ссылкой на заявление министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно незаконно пересекло границу Узбекистана. В результате ЧП никто не умер.

Самолет ВВС Афганистана рухнул в Сурхандарьинской области Узбекистана 15 августа. Пилоты выжили и находятся в больнице.

После продвижения Талибана (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

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Комментарии (12)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. .Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Владислав М
Почему пограничники открыли огонь на поражение по гражданскому самолёту, хотят прекрасно знали, что через границу будет поток беженцев в .т.ч. на летательных аппаратах? Почему нельзя было поднять перехватчик и посадить самолёт?
f0ntan
Значит, это был самолет, набитый простыми афганскими беженцами, летевшими в Узбекистан, но без денег, как их бывший президент
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