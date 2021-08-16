Упавший в Узбекистане афганский самолет был сбит системой ПВО

Самолет Афганистана сбила ракета Узбекистана после нарушения границы, заявили в Минобороны страны.
«Военный самолет из Афганистана, упавший в Сурхандарье, был остановлен системой ПВО Узбекистана», — сообщает 16 августа издание «Gazeta.uz» со ссылкой на заявление министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно незаконно пересекло границу Узбекистана. В результате ЧП никто не умер.
Самолет ВВС Афганистана рухнул в Сурхандарьинской области Узбекистана 15 августа. Пилоты выжили и находятся в больнице.