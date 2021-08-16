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Пилоты упавшего в Узбекистане афганского самолета выжили

Пилоты самолета ВВС Афганистана, который рухнул в Сурхандарьинской области Узбекистана, остались в живых.

«Два летчика самолета афганских ВВС <...> выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое», — сообщили 16 августа в филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в комментарии РИА «Новости».

Минобороны Узбекистана подтвердило падение афганского самолета. Сейчас власти проводят расследование случившегося. Цель полета до сих пор неизвестна. После продвижения «Талибана» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны сейчас также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

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Комментарии (2)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела .ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
263836471
Цель полёта - шкурку спасти... пилотов расстреливают первыми!
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