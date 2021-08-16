Пилоты упавшего в Узбекистане афганского самолета выжили

Пилоты самолета ВВС Афганистана, который рухнул в Сурхандарьинской области Узбекистана, остались в живых.

«Два летчика самолета афганских ВВС <...> выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое», — сообщили 16 августа в филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в комментарии РИА «Новости».

Минобороны Узбекистана подтвердило падение афганского самолета. Сейчас власти проводят расследование случившегося. Цель полета до сих пор неизвестна. После продвижения «Талибана» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны сейчас также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

