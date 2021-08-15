Блогер Варламов спасся от талибов* на последнем самолете. Кабул сдают без боя

«Похоже, я свалил из Кабула последним самолетом до прихода талибов*, — написал Варламов. — Перед приходом талибов* решил все же эвакуироваться. Еще вчера никто не верил, что Кабул падет, а сейчас президент объявил об отставке. Американцы и европейцы в панике валят. Наше посольство остается и продолжает работать в штатном режиме. Я пока понаблюдаю со стороны. Никто, конечно, не ожидал, что все так быстро закончится».

Российский блогер Илья Варламов до прихода талибов находился в столице Афганистана и успел улететь до того, как сторонники Талибана (организация признана террористической, запрещена в РФ) начали входить в Кабул — последним самолетом. Об этом он сообщил 15 августа в своем телеграм-канале.

До этого Варламов длительное время находился в стране и пытался выехать в еще не захваченные провинции, но потом изменил планы.



Как передает ТАСС, 15 августа талибы начали входить в последний крупный город Афганистана — столицу Кабул. Но потом изменили планы — боевикам отдали распоряжение не занимать город с боем. Начались переговоры с правительством о возможности войти в него мирно. Al Arabiya сообщает, что президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия, и передача власти в Афганистане произойдет уже 15 августа в президентском дворце в Кабуле.



Талибы, по данным РИА Новости, заявили, что не намерены никому мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, им не надо бежать из страны. Делегация движения уже прибыла в президентский дворец на переговоры с властями.



По данным афганского агентства Khaama Press, главой переходного правительства может стать бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.



Ранее официальные представители «Талибан»* гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле, а также тех, кто работал на прежнюю администрацию страны — полицейских и чиновников.