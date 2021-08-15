Кремль назвал имена погибших в Бе-200 в Турции, легендарный Кузнецов — среди них

Вот их имена:

Как сообщается 15 августа на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Их награждают посмертно «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике».

В авиакатастрофе около города Кахраманмараш на юго-востоке Турции погибли пятеро российских военнослужащих.

Самолёт Минобороны РФ Бе-200 упал 14 августа в юго-восточной Турции, где участвовал в тушении пожаров, он сгорел почти полностью. Минобороны РФ подтвердило крушение и смерть восьми человек. По предварительной информации «Фонтанки», самолёт участвовал в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году.



О гибели Евгения Кузнецова «Фонтанка» уже писала. Этого лётчика называют легендарным, о нём снят фильм «Форсаж. Возвращение».