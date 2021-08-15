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Кремль назвал имена погибших в Бе-200 в Турции, легендарный Кузнецов — среди них

Путин посмертно наградил разбившийся в Турции экипаж

В авиакатастрофе около города Кахраманмараш на юго-востоке Турции погибли пятеро российских военнослужащих.

Как сообщается 15 августа на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества членов экипажа самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турции. Их награждают посмертно «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике».

Вот их имена:

  • Беркутов Владислав Николаевич, подполковник;
  • Карасев Вадим Александрович, подполковник;
  • Кузнецов Евгений Викторович, полковник;
  • Омельченко Николай Олегович, старший лейтенант;
  • Чубаров Юрий Вадимович, старший сержант.

Самолёт Минобороны РФ Бе-200 упал 14 августа в юго-восточной Турции, где участвовал в тушении пожаров, он сгорел почти полностью. Минобороны РФ подтвердило крушение и смерть восьми человек. По предварительной информации «Фонтанки», самолёт участвовал в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году.

О гибели Евгения Кузнецова «Фонтанка» уже писала. Этого лётчика называют легендарным, о нём снят фильм «Форсаж. Возвращение».

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Комментарии (11)

266200953
За что погибли эти люди? Ну, понимаю, тушили бы пожары Якутии. Жалко людей и подлецы их гарант и начальники
266198421
Довольно странная система награждать до того , как известны причины крушения
Владислав М
В чём заключалось мужество, в том что вышли в этот день на работу?
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