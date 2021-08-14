FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

В Бе-200 в Турции погиб легендарный лётчик Кузнецов, герой фильма «Форсаж. Возвращение»

В Турции в разбившемся российском самолёте Бе-200 14 августа погиб летчик-палубник Евгений. Его называют легендой российской авиации.

О его гибели сообщила в Facebook режиссёр дирекции общественно-политического вещания ОАО «Первый канал» Наталья Гугуева, создатель фильма «Форсаж. Возвращение», главным героем которого был Кузнецов.

«Женечка Кузнецов, великий палубный летчик, любимый ученик Тимура Апакидзе… <...> Я знаю, что ты улетел на БЕ-200 тушить эти несчастные пожары.. И ты руководил нашим экипажем, — пишет Наталья Гугуева. — <...> шансов нет, сообщили — погиб».

Кузнецов участвовал в испытаниях самолёта модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.

Самолёт Минобороны РФ Бе-200 упал 14 августа около города Кахраманмараш, где он был задействован при тушении пожаров. Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета с российскими военными на борту. По данным ведомства, погибли восемь человек. По предварительной информации «Фонтанки», этот самолёт участвовал в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году. Путин поручил представить погибших к госнаградам.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

hal9000
А двигатели на самолете чьи стояли?...в ошибку пилотирования как то вообще не верится..детская..
Ivan Topor
А к госнаградам - видимо, за то, что полетели героически тушить братскую Турцию вместо какой-то непонятной Якутии?
Donkey21150
Свои, за исключением отдельных отщепенцев, всем довольны и горячо поддерживают всё то, что с ними делают. А кадры успешного тушения пожара нашими лётчиками (если бы они были) можно было бы так обыграть, чтобы телезрители стали ещё чуточку довольнее. Так что "сказочный" действует как истинно демократический лидер - делает именно то, что ждёт от него народ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний