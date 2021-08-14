О его гибели сообщила в Facebook режиссёр дирекции общественно-политического вещания ОАО «Первый канал» Наталья Гугуева, создатель фильма «Форсаж. Возвращение», главным героем которого был Кузнецов.
«Женечка Кузнецов, великий палубный летчик, любимый ученик Тимура Апакидзе… <...> Я знаю, что ты улетел на БЕ-200 тушить эти несчастные пожары.. И ты руководил нашим экипажем, — пишет Наталья Гугуева. — <...> шансов нет, сообщили — погиб».
Кузнецов участвовал в испытаниях самолёта модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.
Самолёт Минобороны РФ Бе-200 упал 14 августа около города Кахраманмараш, где он был задействован при тушении пожаров. Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета с российскими военными на борту. По данным ведомства, погибли восемь человек. По предварительной информации «Фонтанки», этот самолёт участвовал в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году. Путин поручил представить погибших к госнаградам.