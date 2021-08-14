Свои, за исключением отдельных отщепенцев, всем довольны и горячо поддерживают всё то, что с ними делают. А кадры успешного тушения пожара нашими лётчиками (если бы они были) можно было бы так обыграть, чтобы телезрители стали ещё чуточку довольнее. Так что "сказочный" действует как истинно демократический лидер - делает именно то, что ждёт от него народ...