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Турецкие СМИ публикуют фотографии того, что осталось от российского Бе-200, бывавшего в Петербурге

Путин поручил представить погибших при крушении самолета в Турции к госнаградам

Владимир Путин дал поручение Сергею Шойгу приставить к государственным наградам пятерых российских военных, которые погибли при крушении самолёта Минобороны в Турции.

«Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно», — сообщается 14 августа на сайте Кремля.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства отметил, что они действовали в «сложнейших условиях» и до конца исполняли свой долг. «Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — резюмировал Путин.

Турецкие СМИ публикуют фотографии и видео с места авиакатастрофы.

Пожарный самолет упал 14 августа около города Кахраманмараш, где он был задействован при тушении пожаров. В лесном управлении Турции сообщили, что Бе-200 был арендован у России. Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета, на борту были российские военные. Как стало известно «Фонтанке», разбившийся в Турции российский самолёт мог участвовать в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году.

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Комментарии (21)

264940801
Россия горит а мы в Турции, виновников нужно судить.
261697121
Паноктикум. Армия России сдает в аренду военный самолёт стране НАТО. Не спросив пилотов.
Silver
Странно. А как же обвинить во всем летчиков и заставить родственников выплачивать стоимость самолёта?
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