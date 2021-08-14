«Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно», — сообщается 14 августа на сайте Кремля.



Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства отметил, что они действовали в «сложнейших условиях» и до конца исполняли свой долг. «Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — резюмировал Путин.