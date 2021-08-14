«Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно», — сообщается 14 августа на сайте Кремля.
Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства отметил, что они действовали в «сложнейших условиях» и до конца исполняли свой долг. «Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — резюмировал Путин.
Турецкие СМИ публикуют фотографии и видео с места авиакатастрофы.
Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan ve Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı https://t.co/uU9JrNPYLg pic.twitter.com/n4goXFIdck— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 14, 2021
Orman Genel Müdürlüğü'nden Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı https://t.co/uU9JrNPYLg pic.twitter.com/EMFpypuAbg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 14, 2021
Düşen uçağın enkazı helikopter kamerasından görüntülendihttps://t.co/CcFGfki9xj pic.twitter.com/F7eNets9ES— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 14, 2021
Пожарный самолет упал 14 августа около города Кахраманмараш, где он был задействован при тушении пожаров. В лесном управлении Турции сообщили, что Бе-200 был арендован у России. Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета, на борту были российские военные. Как стало известно «Фонтанке», разбившийся в Турции российский самолёт мог участвовать в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году.