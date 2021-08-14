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Минобороны РФ: При крушении самолета в Турции погибли 8 человек

Минобороны России сообщило о гибели экипажа пожарного самолета Бе-200.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — цитирует 14 августа заявление ведомства ТАСС.

До этого турецкий телеканал NTV передавал, что во время ЧП около города Кахраманмараш не выжил никто из членов экипажа.

Пожарный самолет Бе-200 упал сегодня на востоке Турции, где он был задействован при тушении пожаров. В лесном управлении страны сообщили, что Бе-200 был арендован у России. В Минобороны РФ подтвердили, что Бе-200 принадлежит российской стороне.

Как стало известно «Фонтанке», разбившийся в Турции российский самолёт мог участвовать в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году. Это был первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС, полученный морской авиацией ВМФ России. Борт RF-88450 «20 Жёлтый» назвали в честь Александра Петровича Мамкина, русского гражданского лётчика гвардии лейтенанта 105-го отдельного гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота.

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Комментарии (14)

Set78
Ужасно…август почему то всегда собирает жатву:(
Dazdraperma
Есть ли люди среди оставляющих подобные комментарии? В нормальном смысле этого слова - нет. Зато они точно знают, что нужно освободить Навального, посадить Путина и провести сегрегацию отказывающихся прививаться.
Fradkinshtein
А Якутию уже потушили?
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