Минобороны РФ: При крушении самолета в Турции погибли 8 человек

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — цитирует 14 августа заявление ведомства ТАСС.
До этого турецкий телеканал NTV передавал, что во время ЧП около города Кахраманмараш не выжил никто из членов экипажа.
Пожарный самолет Бе-200 упал сегодня на востоке Турции, где он был задействован при тушении пожаров. В лесном управлении страны сообщили, что Бе-200 был арендован у России. В Минобороны РФ подтвердили, что Бе-200 принадлежит российской стороне.
Как стало известно «Фонтанке», разбившийся в Турции российский самолёт мог участвовать в параде ВМФ в Петербурге в 2020 году. Это был первый самолёт-амфибия Бе-200ЧС, полученный морской авиацией ВМФ России. Борт RF-88450 «20 Жёлтый» назвали в честь Александра Петровича Мамкина, русского гражданского лётчика гвардии лейтенанта 105-го отдельного гвардейского авиационного полка гражданского воздушного флота.