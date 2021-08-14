Минобороны РФ: При крушении самолета в Турции погибли 8 человек

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — цитирует 14 августа заявление ведомства ТАСС.



До этого турецкий телеканал NTV передавал, что во время ЧП около города Кахраманмараш не выжил никто из членов экипажа.



Пожарный самолет Бе-200 упал сегодня на востоке Турции, где он был задействован при тушении пожаров. В лесном управлении страны сообщили, что Бе-200 был арендован у России. В Минобороны РФ подтвердили, что Бе-200 принадлежит российской стороне.

