О том, что в окрестностях Дворцовой площади и на ней самой скопилось непривычно много уборочной техники, а также автомобилей силовых ведомств, 14 августа сообщали корреспонденты «Фонтанки». В частности, целая автоколонна наблюдалась на Миллионной, пешие патрули курсировали по улицам и набережным.

В комитете по благоустройству сообщили, что массовое скопление техники связано исключительно с уборкой. Источник, близкий к Смольному, пояснил, что силовые и гражданские ведомства обратили внимание на пост в некоем telegram-канале, который анонсировал единовременные митинги в поддержку Алексея Навального в десятках городов России с указанием конкретной локации в каждом из них. Количество подписчиков чуть превышало три сотни, сейчас канал недоступен, как и опубликованные в нем видеоматериалы. «Сами плечами пожимаем», — говорит высокопоставленный собеседник в силовых ведомствах.

Уборочная техника и полиция начали регулярно занимать центр города и ограничивать движение в начале 2021 года, когда в России прошла череда несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.



Всего заборы простояли в центре города больше месяца. Их появление поначалу не могли пояснить ни в Смольном, ни в полиции. Затем из ответа на запрос депутата Бориса Вишневского выяснилось, что причиной ограждений, а также перекрытий, к примеру в бессобытийный день 6 февраля, стала «оперативная информация о мероприятиях провокационного характера».

