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Генеральная уборка. Невский и Дворцовую заняли поливальные машины и автобусы Росгвардии

Центр Петербурга заняли спецтехника, ОМОН и автобусы для задержанных

Центральные улицы Петербурга заставлены спецтехникой для уборки и автомобилями Росгвардии. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днём 21 апреля почти в полном окружении оказались подходы к Эрмитажу, также плотный ряд автобусов ограждает тротуар Невского проспекта.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Часть техники используется по непосредственному назначению — работники коммунальных служб моют тротуары. Ранее в комитете по благоустройству объясняли, что дождь — самое удобное время, чтобы отмыть город, осадки размягчают засохшую грязь.

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На Невском проспекте поливальные машины чередуются с пустыми автобусами с номерами, напечатанными на листе А4. Так, у Гостиного двора последние преградили путь к остановке общественного транспорта. Чтобы выйти из подъезжающих троллейбусов и автобусов обычных маршрутов, нужно обойти ряд «номерных».

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Марсово поле оказалось окружено машинами цвета хаки. Приехавшие на них росгвардейцы установили под одним из кустов сирени генератор электроэнергии, рядом работают радиотехники.

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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Два дня назад, 19 апреля, МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Генпрокуратура России выступила с аналогичным предупреждением.

Ограждения на Дворцовой площади и Невском проспекте стали привычным элементом благоустройства в январе и феврале этого года, в дни, когда горожане выходили на акции протеста в связи с арестом Алексея Навального.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

BSB888
Но однажды поутру
Прискакала кенгуру,
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
«Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)

Таракан, таракан,
таракашечка,
Жидконогая
козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы — зубастые,
Вы — клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»

Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!»

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
265112722
Ха-ха.
Franklin_Delano_Roosevelt
цирк уехал ещё в прошлом году, а клоуны остались.... только транспорту мешают проехать городскому и пробки создают.... штрафануть бы их всех надо за неправильную парковку, пусть МВД раскошеливается....
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