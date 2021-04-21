Часть техники используется по непосредственному назначению — работники коммунальных служб моют тротуары. Ранее в комитете по благоустройству объясняли, что дождь — самое удобное время, чтобы отмыть город, осадки размягчают засохшую грязь.
На Невском проспекте поливальные машины чередуются с пустыми автобусами с номерами, напечатанными на листе А4. Так, у Гостиного двора последние преградили путь к остановке общественного транспорта. Чтобы выйти из подъезжающих троллейбусов и автобусов обычных маршрутов, нужно обойти ряд «номерных».
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Марсово поле оказалось окружено машинами цвета хаки. Приехавшие на них росгвардейцы установили под одним из кустов сирени генератор электроэнергии, рядом работают радиотехники.