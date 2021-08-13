В Невском районе местные жители успели оттащить от огня еще одну машину, а камеры засняли неизвестного, после которого начался пожар.



Вечером 12 августа во дворе на углу Народной улицы и Дальневосточного проспекта загорелся припаркованный автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Жильцы совместными усилиями на буксировочном тросе оттащили от огня соседний автомобиль, но задняя часть у того, по их словам, все же успела оплавиться. Участник группы Камран отмечает, что загоревшаяся машина стояла на месте уже давно.