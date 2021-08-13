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Две машины сгорели в Петербурге. На Народной от полыхающего бесхозного «Гольфа» спасали соседнее авто

Брошенный «Гольф» на Народной улице вспыхнул после того, как к нему подошел неизвестный

В ночь с 12 на 13 августа в Петербурге тушили полыхающие автомобили в двух районах.

В Невском районе местные жители успели оттащить от огня еще одну машину, а камеры засняли неизвестного, после которого начался пожар.

Вечером 12 августа во дворе на углу Народной улицы и Дальневосточного проспекта загорелся припаркованный автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Жильцы совместными усилиями на буксировочном тросе оттащили от огня соседний автомобиль, но задняя часть у того, по их словам, все же успела оплавиться. Участник группы Камран отмечает, что загоревшаяся машина стояла на месте уже давно.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как стало известно «Фонтанке», возгорание произошло в 21:55 у дома 30 по Народной улице. По неустановленной причине загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Машина без номеров и на учете в ГИБДД не состоит; согласно VIN-номеру, она принадлежит 33-летнему петербуржцу. Камера видеонаблюдения запечатлела, как к «Фольксвагену» подошел неизвестный мужчина, и затем машина загорелась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Еще один автомобильный пожар произошел около 4 часов утра 13 августа у дома 55, корпус 4, по Лиговскому проспекту. Вспыхнул ВАЗ-2104, принадлежащий 52-летнему индивидуальному предпринимателю. В результате машина сгорела полностью. Люди в пожаре не пострадали. С места изъяли баллончик из металла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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