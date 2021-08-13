В Невском районе местные жители успели оттащить от огня еще одну машину, а камеры засняли неизвестного, после которого начался пожар.
Вечером 12 августа во дворе на углу Народной улицы и Дальневосточного проспекта загорелся припаркованный автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Жильцы совместными усилиями на буксировочном тросе оттащили от огня соседний автомобиль, но задняя часть у того, по их словам, все же успела оплавиться. Участник группы Камран отмечает, что загоревшаяся машина стояла на месте уже давно.
Как стало известно «Фонтанке», возгорание произошло в 21:55 у дома 30 по Народной улице. По неустановленной причине загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Машина без номеров и на учете в ГИБДД не состоит; согласно VIN-номеру, она принадлежит 33-летнему петербуржцу. Камера видеонаблюдения запечатлела, как к «Фольксвагену» подошел неизвестный мужчина, и затем машина загорелась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще один автомобильный пожар произошел около 4 часов утра 13 августа у дома 55, корпус 4, по Лиговскому проспекту. Вспыхнул ВАЗ-2104, принадлежащий 52-летнему индивидуальному предпринимателю. В результате машина сгорела полностью. Люди в пожаре не пострадали. С места изъяли баллончик из металла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.