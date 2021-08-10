Более 50 детей остаются в больнице после отравления в поезде Мурманск — Адлер

Жалобы на пищевое отравление начали поступать от детей 6 августа. Они ехали в поезде в летние оздоровительные лагеря Кубани. Прибывшие на место медики госпитализировали 31 пассажира. По прибытии состава в Адлер свыше 70 школьников направили в больницу. Позже число юных пациентов в клиниках выросло до 91.

Отравившиеся в поезде Мурманск — Адлер дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, в больнице остается 51 ребенок. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции оказался норовирус второго типа. 10 августа стало известно о задержании директора и двух работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер.



Всех троих подозревают в совершении преступлений по второй части 238-й статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по первой части 236-й статьи УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).



В рамках расследования уголовного дела было установлено, что повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, из-за чего заболевание распространилось.



Между тем сама директор вагона-ресторана не организовала медицинское обследование персонала и пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников.

