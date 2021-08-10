Пожар на время затруднил проезд по скоростной трассе М-11 «Нева». На участке в Тосненском районе Ленобласти, почти на границе с Новгородской областью, загорелся большегруз.

О пожаре на трассе в направлении Москвы сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ЧП видно, как полыхает прицеп, а чуть впереди стоит тягач, который водитель успел отсоединить.