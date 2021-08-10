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На скоростной трассе М-11 заполыхала фура. Водитель успел отцепить тягач

На трассе М-11 «Нева» тушили прицеп большегруза

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15572220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Пожар на время затруднил проезд по скоростной трассе М-11 «Нева». На участке в Тосненском районе Ленобласти, почти на границе с Новгородской областью, загорелся большегруз.

О пожаре на трассе в направлении Москвы сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ЧП видно, как полыхает прицеп, а чуть впереди стоит тягач, который водитель успел отсоединить.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», на 574-м километре автодороги произошло возгорание прицепа большегруза. В настоящее время его уже потушили. Водитель грузовика не пострадал. Движение не перекрывалось.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15572220" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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