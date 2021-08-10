FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.51р86.44р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Массовое ДТП собрало пробку на ЗСД у тоннеля под Смоленкой

Автомобилисты догнали друг друга на Западном скоростном диаметре Петербурга, вдвое сузив проезд по центральному участку. Затор растянулся более чем на четыре километра.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 10 августа в районе тоннеля под рекой Смоленкой в направлении Богатырского проспекта столкнулись четыре автомобиля: в крайнем левом ряду друг друга догнали Skoda Yeti, Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser Prado, а в соседнем задело Mitsubishi Pajero.

В результате для проезда осталось только два ряда. Помимо этого неподалеку ведутся дорожные работы. По данным «Яндекс.Пробок», затор занимает четыре с небольшим километра, особенно плотно от места дорожных работ до места аварии.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ser_N0771
"снежный" тормознул в пол перед камерой?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний