Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 10 августа в районе тоннеля под рекой Смоленкой в направлении Богатырского проспекта столкнулись четыре автомобиля: в крайнем левом ряду друг друга догнали Skoda Yeti, Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser Prado, а в соседнем задело Mitsubishi Pajero.
В результате для проезда осталось только два ряда. Помимо этого неподалеку ведутся дорожные работы. По данным «Яндекс.Пробок», затор занимает четыре с небольшим километра, особенно плотно от места дорожных работ до места аварии.