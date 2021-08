— Наступивший грибной сезон по вашим наблюдениям чем-то отличается от обычных лет? Кажется, что после аномально жаркого лета грибов вообще быть не должно, а судя по вашим фото, белым грибам жара только на пользу пошла?



— Из-за того, что лето было сухое, в лесу очень мало насекомых. А еще очень много нечервивых белых. Такого летом не бывало раньше никогда.



— Сколько времени ушло на обработку улова в 522 белых гриба? Есть ли у вас собственные секреты, как этот процесс ускорить или сделать не таким скучным и однообразным — может быть, чистить и резать грибы надо под музыку или какой-нибудь фильм?



— Грибы дело такое. Когда мы собрали 522 белых, я легла спать в три часа ночи. Мариную собранные грибы сразу же. Когда грибы чистые, разрезай каждую шляпку — она аж хрустит! Я получаю громадное удовольствие и просто наслаждаюсь их видом. А музыка к этому делу подходит такая: Pink Floyd — The Dark Side of the Moon.



— Вас в комментариях в сообществе «Грибы и Грибники» спрашивают (видимо, не без зависти): куда вам столько грибов? А действительно куда?