Фото: Ольга Михайлова / vk.com Поделиться Поделиться







Перед тем, как согласиться на интервью, Ольга с мужем побили все предыдущие рекорды: «9 августа — не меньше 1300 белых». Жаркое лето пошло на пользу грибам, говорит она, а чистить их лучше под Pink Floyd.



— Грибная охота — традиция семейная. А кто учил вас, как правильно находить грибы, отличать съедобные от ложных?

— К грибам приучил меня мой дедушка. Он страстный грибник. И очень был удачлив. Иногда он ходил окольными путями, заметал следы. А то люди караулили, чтобы сесть к нему на хвост, и ехали за ним до самой станции Турышкино. Дедушка научил меня отличать съедобные грибы. А еще мне очень повезло в жизни, что у меня есть замечательный муж, который любит собирать грибы даже больше, чем я. Он — настоящий фанат тихой охоты, и наши интересы совпали.



Раньше я выкладывала фотографии в «ВК» и даже устраивала конкурс: за первые три лайка каждый получал по баночке маринованных грибов. Но, к сожалению, в друзьях у меня грибников мало. У одного из друзей я увидела репост из сообщества «Грибы и Грибники СПб», зашла, поинтересовалась и была восхищена бережным отношением участников сообщества к природе. У них я очень многому научилась. Очень была удивлена, когда выложила первое фото собранных белых грибов и в комментариях прочитала, что это — белые еловые и что они самые вкусные. А я действительно собирала их под елками. В тот момент я поняла, что я абсолютный профан. Есть те, кто знает гораздо больше, и не выпендривается, как я.

Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Фото: Ольга Михайлова / vk.com Поделиться Поделиться







— Обычно грибники не делятся адресами своих любимых мест. А вы делитесь? Может быть, кроме Тихвинского района, у вас есть другие любимые места?

— Мои любимые места — в Волховском районе. Знаю его как облупленный. Самая точная примета грибного места: если стоят люди на трассе и продают грибы, значит, надо бежать в лес. Но настоящие грибники своих мест не выдают. Это мое мнение.



— А как правильно искать собственные грибные места? Есть какие-то приметы или надо просто как следует расспросить знающего человека?

— Грибные места требуют много внимания и опыта. Названия грибов говорят сами за себя. То есть грибам нужны деревья. А еще грибы с характером: сегодня они здесь, а завтра там. Где прошел дождик, там и пойдут грибы. А могут и не пойти. В этом-то вся и прелесть. Это настолько непредсказуемо, и каждый грибной сезон неповторим.

— Есть ли у вас какие-нибудь «грибные приметы»? У ягодников, например, считается, что первые найденные ягоды нельзя съедать сразу, а то потом удачи не будет.

— Примета есть такая: если ты посмотрел на гриб — он перестает расти. Проверяла сама лично! Это правда.

— Часто грибники, увлекшись азартом охоты, сбиваются с тропы, и потом родным приходится их искать. Что вы можете посоветовать начинающим грибникам, чтобы не заблудиться?

— Надо благодарить лес. Я всегда прошу прощения у леса, когда что-то случайно сломала. Но и голову важно не терять. Запоминайте, с какой стороны солнце. Посмотрите, как выглядит лес на карте, перед тем, как в него войти.



— Наступивший грибной сезон по вашим наблюдениям чем-то отличается от обычных лет? Кажется, что после аномально жаркого лета грибов вообще быть не должно, а судя по вашим фото, белым грибам жара только на пользу пошла?

— Из-за того, что лето было сухое, в лесу очень мало насекомых. А еще очень много нечервивых белых. Такого летом не бывало раньше никогда.

— Сколько времени ушло на обработку улова в 522 белых гриба? Есть ли у вас собственные секреты, как этот процесс ускорить или сделать не таким скучным и однообразным — может быть, чистить и резать грибы надо под музыку или какой-нибудь фильм?

— Грибы дело такое. Когда мы собрали 522 белых, я легла спать в три часа ночи. Мариную собранные грибы сразу же. Когда грибы чистые, разрезай каждую шляпку — она аж хрустит! Я получаю громадное удовольствие и просто наслаждаюсь их видом. А музыка к этому делу подходит такая: Pink Floyd — The Dark Side of the Moon.

— Вас в комментариях в сообществе «Грибы и Грибники» спрашивают (видимо, не без зависти): куда вам столько грибов? А действительно куда?



— У меня очень много друзей, у которых нет возможности пойти в лес и собрать грибы. У кого-то по здоровью, у кого-то нет автомобиля. Когда я угощаю друзей грибами, получаю истинное удовольствие. И самое главное — все это собирает мой муж, а я примазалась к его славе.

— Поделитесь, пожалуйста, секретом, как грибы правильно заготавливать?

— Люблю эстетический подход. Чтобы лавровый листик был нужного размера, ровненький, и чтобы шляпки были как на подбор. Я в этом плане очень много внимания уделяю именно красоте — в итоге получится правильная баночка с маринованными грибами.

— Прагматический вопрос. А можно ли заработать на грибах? Если таких ценных, как белые, настолько много, может быть, их можно куда-то сдать? Не интересовались ли вы этим вопросом?

— Я в этом не очень разбираюсь. Слава богу, пока могу обходиться без продажи грибов. Но вот что бы я никогда не стала делать — это покупать грибы на дороге. Сама видела, как люди прямо у трассы собирают грибы и тут же их продают. Всем известно, что гриб очень хорошо впитывает в себя все тяжелые металлы. Поэтому счетчик Гейгера у меня имеется. Это мой настольный инструмент.



— После того как о ваших грибных рекордах начали писать СМИ, почувствовали ли вы себя знаменитостью?

— Честно говоря, когда про меня начали писать СМИ, мне захотелось уйти червячком в землю. На самом деле есть люди, собирающие грибов больше меня, но они этим не хвастаются. А я — хвастушка.

Вопросы задавала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

