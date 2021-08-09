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Лукашенко призвал не пугать его расстрелом и трибуналом. «Белорусы будут плакать неделю и поставят памятник»

Александр Лукашенко: Меня бесполезно пугать расстрелом и трибуналом

Президент Белоруссии заявил, что не боится наказания со стороны мирового сообщества.

«Запугать меня трибуналом, расстрелом? <...> Бесполезно меня пугать этим», — заявил 9 августа Александр Лукашенко во время «большого разговора» со СМИ.

По его словам, противники режима сейчас хотят подвести его к международному трибуналу. Однако белорусский лидер заверил, что «уцепиться» им не за что. Он также напомнил, что все равно когда-то умрет. Лукашенко уверен, что после его смерти часть белорусского народа будет плакать «неделю-полторы», а потом ему поставят памятник.

Лукашенко решил дать большое интервью спустя год после победы на выборах, по версии белорусского ЦИК. Он пообещал уйти «очень скоро», хотя еще не определился с преемником. Также белорусский лидер ответил на вопрос о признании Крыма российским. Лукашенко также уверен, что в соседней Украине его поддержали бы 90% населения. По его оценкам, в мире сейчас главенствует «ложь, хайп, фейк».

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Комментарии (15)

EveReady
Вспомнился анекдот из 90-х. Вопрос армянскому радио: - Что, если разобьется самолет с Ельциным и Клинтоном? Кто будет горше всех плакать: американцы или русские? Ответ: - Горше всех будут плакать белорусы. Потому что с ними Лукашенко не было.
SlawaPiter
Чудны дела твои Господи...
Piter Russo
После смерти Сталина, часть населения горевала, часть радовалась.. Лукашенко видимо себя с ним сравнивает..
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