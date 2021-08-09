Лукашенко призвал не пугать его расстрелом и трибуналом. «Белорусы будут плакать неделю и поставят памятник»

Президент Белоруссии заявил, что не боится наказания со стороны мирового сообщества.
«Запугать меня трибуналом, расстрелом? <...> Бесполезно меня пугать этим», — заявил 9 августа Александр Лукашенко во время «большого разговора» со СМИ.
По его словам, противники режима сейчас хотят подвести его к международному трибуналу. Однако белорусский лидер заверил, что «уцепиться» им не за что. Он также напомнил, что все равно когда-то умрет. Лукашенко уверен, что после его смерти часть белорусского народа будет плакать «неделю-полторы», а потом ему поставят памятник.
Лукашенко решил дать большое интервью спустя год после победы на выборах, по версии белорусского ЦИК. Он пообещал уйти «очень скоро», хотя еще не определился с преемником. Также белорусский лидер ответил на вопрос о признании Крыма российским. Лукашенко также уверен, что в соседней Украине его поддержали бы 90% населения. По его оценкам, в мире сейчас главенствует «ложь, хайп, фейк».