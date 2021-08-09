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«Когда-нибудь вы допрыгаетесь». Лукашенко заявил о 90-процентном уровне поддержки на Украине

Лукашенко: Если я зайду на Украину, то меня поддержат 90% населения

Президент Белоруссии во время «большого разговора» с журналистами прокомментировал опрос, согласно которому на Украине он остается одним из самых популярных иностранных политиков.

«Когда-нибудь вы допрыгаетесь, что я рискну, переступлю эту [украинскую] границу. Без оружия. И у меня будет не 40% [поддержки среди] украинцев, а минимум 90%» — так 9 августа ответил на вопрос журналиста украинского телеканала «Наш» Александр Лукашенко.

По его словам, отношения между Украиной и Белоруссией на «крайне низком уровне». Он напомнил, что Киев даже раньше ЕС закрыл авиасообщение с Минском.

Белорусский лидер посетовал, что украинская сторона потеряла все, что было сделано в отношениях двух стран. «Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю», — предостерег Лукашенко.

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Комментарии (13)

zzz34
Батька дави бандеровцев
Владислав М
Бедный дедушка!
Ырыс
Картошку есть можно, а ботву то зачем?
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