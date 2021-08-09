«Когда-нибудь вы допрыгаетесь». Лукашенко заявил о 90-процентном уровне поддержки на Украине

Президент Белоруссии во время «большого разговора» с журналистами прокомментировал опрос, согласно которому на Украине он остается одним из самых популярных иностранных политиков.



«Когда-нибудь вы допрыгаетесь, что я рискну, переступлю эту [украинскую] границу. Без оружия. И у меня будет не 40% [поддержки среди] украинцев, а минимум 90%» — так 9 августа ответил на вопрос журналиста украинского телеканала «Наш» Александр Лукашенко.



По его словам, отношения между Украиной и Белоруссией на «крайне низком уровне». Он напомнил, что Киев даже раньше ЕС закрыл авиасообщение с Минском.

