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Лукашенко ответил на вопрос о признании российского Крыма. У Белоруссии есть условие

Президент Белоруссии ответил, почему его страна до сих пор не признала Крым частью России

Александр Лукашенко заявил, что его страна признает присоединение Крыма к РФ, когда это сделает «последний олигарх» в России.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил 9 августа Александр Лукашенко во время так называемого «Большого разговора с президентом».

Он сообщил, что решил коснуться этой темы из-за вопросов в СМИ, где «кричат» о признании Белоруссией полуострова частью РФ.

Белорусский лидер добавил, что у него «руки развязаны». Он также прокомментировал претензии украинской стороны о том, что Лукашенко полетит в Крым через Россию. Он напомнил, что воздушное пространство было закрыто, поэтому другого пути у него нет.

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Комментарии (24)

nalchik11
А последний по какому признаку? Кто последний стал олигархом или у кого меньше всего денег?
Dimitry Antonov
Этакая маленькая деревенская хитрость. Сам себя считает президентом, но его не отпускает родной колхоз, где он был председателем.
Alkaline
В чем-то он прав.
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