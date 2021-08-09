Лукашенко ответил на вопрос о признании российского Крыма. У Белоруссии есть условие

Александр Лукашенко заявил, что его страна признает присоединение Крыма к РФ, когда это сделает «последний олигарх» в России.



«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил 9 августа Александр Лукашенко во время так называемого «Большого разговора с президентом».

Он сообщил, что решил коснуться этой темы из-за вопросов в СМИ, где «кричат» о признании Белоруссией полуострова частью РФ.



Белорусский лидер добавил, что у него «руки развязаны». Он также прокомментировал претензии украинской стороны о том, что Лукашенко полетит в Крым через Россию. Он напомнил, что воздушное пространство было закрыто, поэтому другого пути у него нет.

