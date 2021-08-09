Лукашенко пообещал уйти «очень скоро». Вопрос о преемнике остается сложным

Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда он уйдет с поста президента Белоруссии.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!» — заявил 9 августа белорусский лидер во время «большого разговора» со СМИ.

По его словам, вопрос о преемнике остается «самым сложным». Александр Лукашенко поделился, что завидует ушедшему с поста экс-президенту Украины Леониду Кучме.

Белорусский президент вспомнил, что при встрече Кучма говорил о «прекрасном» самочувствии после отставки. При этом он сомневается, что так же смог бы покинуть свой пост.