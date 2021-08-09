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Лукашенко пообещал уйти «очень скоро». Вопрос о преемнике остается сложным

Лукашенко намерен покинуть президентский пост «очень скоро»

Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда он уйдет с поста президента Белоруссии.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!» — заявил 9 августа белорусский лидер во время «большого разговора» со СМИ.

По его словам, вопрос о преемнике остается «самым сложным». Александр Лукашенко поделился, что завидует ушедшему с поста экс-президенту Украины Леониду Кучме.

Белорусский президент вспомнил, что при встрече Кучма говорил о «прекрасном» самочувствии после отставки. При этом он сомневается, что так же смог бы покинуть свой пост.

«Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — резюмировал Лукашенко.

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Комментарии (5)

261847251
То что врос - это все заметили.

Ему уйти сейчас не дадут белорусские силовики, опасающиеся уголовного преследования.
tsodd
Намекает, что вернется губернатором белорусского федерального округа
Zet
Профессиональный лжец!
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