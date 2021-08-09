Лукашенко пообещал уйти «очень скоро». Вопрос о преемнике остается сложным

Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда он уйдет с поста президента Белоруссии.
«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!» — заявил 9 августа белорусский лидер во время «большого разговора» со СМИ.
По его словам, вопрос о преемнике остается «самым сложным». Александр Лукашенко поделился, что завидует ушедшему с поста экс-президенту Украины Леониду Кучме.
Белорусский президент вспомнил, что при встрече Кучма говорил о «прекрасном» самочувствии после отставки. При этом он сомневается, что так же смог бы покинуть свой пост.
«Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — резюмировал Лукашенко.