Депутат МО «Смольнинское» попала в больницу через два дня после дымного шоу у муниципалитета

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение из травматологического пункта районной поликлиники. К ним вечером 6 августа обратилась 27-летняя депутат МО «Смольнинское» с жалобами на боль в ушах. Медики решили отправить её в Мариинскую больницу для тщательного обследования с предварительным диагнозом — контузия левого уха. Сама пострадавшая рассказала, что получила травму во время инцидента, который произошел вечером 4 августа у крыльца МО «Смольнинское», расположенного на Суворовском проспекте, 60.

Как писала «Фонтанка», во время интервью, которое давали муниципальные депутаты, произошел хлопок и повалил красный дым. Выяснилось, что кто-то положил в отверстие для слива у крыльца промышленный фейерверк и во время интервью запустил его с помощью радиоуправляемого пульта.



Полиция выяснила, что к дымному шоу могут быть причастны сами участники собрания, которое проходило в МО 4 августа, и показала, как закладывали дымовую шашку.



О конфликте в МО, который мог привести к дымному шоу, подробно читайте в тексте «Фонтанки».

