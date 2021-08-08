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Депутат МО «Смольнинское» попала в больницу через два дня после дымного шоу у муниципалитета

В деле о хулиганстве у муниципалитета в центре Петербурга появилась пострадавшая.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение из травматологического пункта районной поликлиники. К ним вечером 6 августа обратилась 27-летняя депутат МО «Смольнинское» с жалобами на боль в ушах. Медики решили отправить её в Мариинскую больницу для тщательного обследования с предварительным диагнозом — контузия левого уха. Сама пострадавшая рассказала, что получила травму во время инцидента, который произошел вечером 4 августа у крыльца МО «Смольнинское», расположенного на Суворовском проспекте, 60.

Как писала «Фонтанка», во время интервью, которое давали муниципальные депутаты, произошел хлопок и повалил красный дым. Выяснилось, что кто-то положил в отверстие для слива у крыльца промышленный фейерверк и во время интервью запустил его с помощью радиоуправляемого пульта.

Полиция выяснила, что к дымному шоу могут быть причастны сами участники собрания, которое проходило в МО 4 августа, и показала, как закладывали дымовую шашку.

О конфликте в МО, который мог привести к дымному шоу, подробно читайте в тексте «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Василий Марущак
Когда руководство уговорило поболеть за счёт государства.
В Россиюшке с ножевым могут отказать в госпитализации, или с инфарктом, а вот таким "пострадавшим" всегда будут открыты двери, со всем патологическим вниманием и экзальтированным радушием.
Alex000
Два дня не замечать у себя слуховую контузию - это сильно.
Больше похоже на то, что для продолжения истории срочно понадобился "какой-нибудь пострадавший".
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