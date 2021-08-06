Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 6 августа, полиция возбудила уголовного дела по статье «хулиганство», после того, как 4 августа около восьми вечера депутатов МО на 8-ой Советской улице разогнал красный дым, поваливший из-под крыльца дома.
В рамках расследования сотрудники МВД просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан.
Полицейские не только рассмотрели в деталях, как повалил дым, но и увидели, как ночью накануне двое мужчин с капюшонами, надвинутыми на лицо, устанавливали фейерверк у крыльца.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Как видно на ролике, который предоставил главк, ночью мужчины подошли к зданию, и ковырялись у решетки слива у лестницы. На следующий день именно из нее повалил красный дым.
«Фонтанка» писала, что Центр «Э» опросил одного из сотрудников администрации МО, который, по предварительной информации, рассказал как участвовал в создании дымного шоу. И якобы даже указал на того, кто просил его устроить - исполняющего обязанности главы совета депутатов МО «Смольнинское» Григория Ранкова. Последний утром 6 августа оказался недоступен для комментариев.
По данным главка, причастные к инциденту лица таким образом решили привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс.
Личности злоумышленников устанавливаются.