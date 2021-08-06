Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 6 августа, полиция возбудила уголовного дела по статье «хулиганство», после того, как 4 августа около восьми вечера депутатов МО на 8-ой Советской улице разогнал красный дым, поваливший из-под крыльца дома.



В рамках расследования сотрудники МВД просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан.



Полицейские не только рассмотрели в деталях, как повалил дым, но и увидели, как ночью накануне двое мужчин с капюшонами, надвинутыми на лицо, устанавливали фейерверк у крыльца.