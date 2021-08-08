Гандболистки заработали последнюю медаль России на Олимпиаде

Женская сборная по гандболу заработала для России последнюю, 71-ю медаль Олимпиады в Токио. Утром 8 августа они уступили Франции со счетом 25:30 в финале.



Таким образом, это 28-е серебро в копилке российской сборной. Место в командном зачете это уже не изменит: Россия на пятом месте.

