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Гандболистки заработали последнюю медаль России на Олимпиаде

Женская сборная по гандболу заработала для России последнюю, 71-ю медаль Олимпиады в Токио. Утром 8 августа они уступили Франции со счетом 25:30 в финале.

Таким образом, это 28-е серебро в копилке российской сборной. Место в командном зачете это уже не изменит: Россия на пятом месте.

Напомним, скандалом завершилось выступление российской сборной по художественной гимнастике. Россия впервые за 25 лет осталась без золота как в личном, так и в групповом многоборье. Главный тренер Ирина Винер-Усманова заявила, что таким образом были попраны олимпийские традиции.

Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка. Подробнее о ситуации с серебром Авериной читайте в материале «Фонтанки».

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