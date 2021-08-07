Россиянка Дина Аверина, занявшая второе место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде, прокомментировала свой результат 7 августа в эфире «Матч ТВ».
«Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло», — сказала Аверина.
Видео, от которого разрывается сердце 💔— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Дина Аверина отлично исполнила упражнения с лентой, но осталась второй, несмотря на ошибки соперницы 😭 pic.twitter.com/RFi5yRQoMM
Ранее главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Первое место досталось израильтянке Линой Ашрам, которая допустила ошибку в финальном выступлении (уронила ленту).
«Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше», — подытожила сама Дина Аверина.