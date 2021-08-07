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Серебряная медалистка Олимпиады Дина Аверина: Я не смогла понять судейство

Россиянка Дина Аверина, занявшая второе место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде, прокомментировала свой результат 7 августа в эфире «Матч ТВ».

«Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло», — сказала Аверина.

Ранее главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Первое место досталось израильтянке Линой Ашрам, которая допустила ошибку в финальном выступлении (уронила ленту).

«Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше», — подытожила сама Дина Аверина.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина стала второй. Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

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Комментарии (2)

Skazochny
⚡️Убыль населения в России (данные Росстата) в первом полугодии:

2018 год - 164 тыс.
2019 год - 199 тыс.
2020 год - 265 тыс.
2021 год - 422 тыс.

Это уже даже не убыль.
Это вымирание страны…

так что фиолетово на эти игрища
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