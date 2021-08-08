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Винер-Усманова про серебро в многоборье: Попраны олимпийские традиции и правила

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала 8 августа в интервью РИА Новости серебро российских гимнасток в групповом многоборье.

«Все понимали, что поражение российских «художниц» на Олимпиаде в Токио должно было случиться, было задание остановить гегемонию России. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила», — заявила она.

Россия впервые с 1996 года осталась вовсе без золота Олимпиады в художественной гимнастике. Спортсменки в групповом многоборье уступили Болгарии и завоевали серебро.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка. Подробнее о ситуации с серебром Авериной читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Local
Обратятся в Мосгорсуд,как в 2018 году пойманный на допинге бобслеист Зубков.И будут де-юре олимпийскими чемпионками на территории России.А потом и в Думу.
shushu
Ну если какая-то традиция и нарушена, так это вместо золотой получили серебряную. Ну так это спорт - место не забронировано, по крайней мере, если художественную гимнастику можно отнести к спорту вообще.
Истерика с этой гимнастикой и нашими обидами надоела уже
zlopopik
На самом деле МОК и Баху тоже можно понять. Прогрессивную общественность раздражало засилье России в художественной гимнастике. Когда появилась возможность, гегемонию России в этом виде спорта сократили. Было невтерпёж, не стали дожидаться появления по-настоящему талантливых спортсменок, которые могли бы составить конкуренцию русским - помогли судейством (польско-украинским). Мировая общественность счастлива - утерли нос диким.
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