Винер-Усманова про серебро в многоборье: Попраны олимпийские традиции и правила

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала 8 августа в интервью РИА Новости серебро российских гимнасток в групповом многоборье.
«Все понимали, что поражение российских «художниц» на Олимпиаде в Токио должно было случиться, было задание остановить гегемонию России. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила», — заявила она.
Россия впервые с 1996 года осталась вовсе без золота Олимпиады в художественной гимнастике. Спортсменки в групповом многоборье уступили Болгарии и завоевали серебро.