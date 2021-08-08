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Россия стала пятой в командном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. К утру 8 августа российские спортсмены завоевали 70 медалей: 20 золотых, 27 серебряных, 23 бронзовые.

Победа в медальном зачете за США (39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды), на втором месте Китай (38–32–18), на третьем Япония (27–14–17), на четвертом Великобритания (22–21–22).

По общему количеству медалей Россия третья — и это лучше результата трех последних Игр. Но это если не учитывать ценность медалей. Результат уже практически окончательный — шанс заработать медаль остался только в женском гандболе (россиянки сегодня играют в финале).

Напомним, скандалом завершилось выступление российской сборной по художественной гимнастике. Россия впервые за 25 лет осталась без золота как в личном, так и в групповом многоборье. Главный тренер Ирина Винер-Усманова заявила, что таким образом были попраны олимпийские традиции.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка. Подробнее о ситуации с серебром Авериной читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (26)

Never_Mind
Могло быть и хуже. Пятое место тоже неплохо по современным реалиям. Китай и США уже не догнать даже во влажных соловьевских поцреотических мечтах, так что считайте, что мы на третьем ).
Profi4Fun
Журналисты Фонтанки даже не подозревают, что командный зачет неофициальный.
Strelets 77
Матч тв упорно считает по медалям, там мы третьи. Но очевидно, что золото выиграть сложнее, по золоту только пятые. Больше чем в Рио, там было 19 золотых, но там были на четвёртом месте.
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