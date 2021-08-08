Россия стала пятой в командном зачете Олимпиады в Токио

Победа в медальном зачете за США (39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды), на втором месте Китай (38–32–18), на третьем Япония (27–14–17), на четвертом Великобритания (22–21–22).



По общему количеству медалей Россия третья — и это лучше результата трех последних Игр. Но это если не учитывать ценность медалей. Результат уже практически окончательный — шанс заработать медаль остался только в женском гандболе (россиянки сегодня играют в финале).



Напомним, скандалом завершилось выступление российской сборной по художественной гимнастике. Россия впервые за 25 лет осталась без золота как в личном, так и в групповом многоборье. Главный тренер Ирина Винер-Усманова заявила, что таким образом были попраны олимпийские традиции.