Театр «Кукольный формат» запустил интерактивный сайт «Поговори с куклой», где можно «перетаскивать» предметы, включать свет, бить в колокол и узнавать «закулисную» жизнь постановок.

Пользователю предлагается прочесть истории героев трёх спектаклей: мальчика Трилле из постановки «Вафельное сердце», тётушки Фло из «Птифур» и Петра I из «Всадника CUPRUM». Текст дополнен аудиодорожками, анимированными заданиями и рассказом о том, как актёры и режиссёры театра готовятся к каждому представлению и из чего делают марионеток.



Кликнув на стартовой странице на изображение понравившегося героя, пользователь переходит в нужный раздел. На страничке Трилле предлагается прочитать диалоги режиссёра и актёров театра с кукольным мальчиком и его подругой Леной Лид и их рассуждения о дружбе. Именно придуманные диалоги между куклами и людьми и дали название проекту. Нажатием кнопки на сайте можно «включить свет», собрать необходимые для постановки вещи, перетащив их в нарисованный мешок, разогнать бабочек движением мышки, а заодно послушать, как звучит процесс создания кукол для театра в мастерской. Среди прочего на страничке получится «собрать» собственную марионетку, соединив её части в правильном порядке. Вторая страница, главная героиня которой тётушка Фло, посвящена постановке о стариках, которые, несмотря на возраст, чувствуют себя молодо. В отрывках интервью и на аудиозаписях актёры Кирилл Смирнов, художник и режиссёр Анна Викторова и их коллеги вспоминают, как на создание такой постановки их вдохновили пожилые петербурженки, торгующие фруктами, овощами и шерстяными носками у станции метро «Владимирская».

Фото: скриншот с сайта https://flo.talktothepuppet.ru/2/ Поделиться Поделиться







Пролистывая блоки, пользователь узнаёт больше о театральном закулисье. Например, о том, что в тело некоторых марионеток встроены сложные механизмы. Так, у главной героини «Птифур» в корпусе есть трубочка для пускания мыльных пузырей. Среди интерактивных возможностей странички — предложение соединить части такого механизма между собой кликом мышки или «разобрать пакеты с покупками». Пакеты в театр по сюжету принёс один из актеров, а заодно записал на диктофон отрывки монологов пожилых продавщиц на Владимирском рынке.

В разделе проекта «Всадник CUPRUM» рассказывается легенда о том, что Пётр I якобы построил Петербург на болотах не просто так, а после встречи с девушкой по имени Нева. Нажатие кнопки на сайте включает звук колокола, которым горожан предупреждают о наводнении, прокруткой колёсика мыши пользователь может «оживить» изображение с марионеткой в виде Петра на лошади и заставить их двигаться по экрану. Отдельную встроенную игру посвятили петербургским памятникам. Исаакиевский собор, Медный всадник, Зимний дворец и арку Главного штаба читателю предлагается перетащить из поля «вода» на поле «суша» и тем самым спасти достопримечательности.



Театр «Кукольный формат» в 2003 году в Петербурге открыла режиссер и художник Анна Викторова. Один из проектов коллектива — «Великанцы». Огромных кукол в виде Достоевского и его героев, а также Пушкина, Гоголя и Чехова актёры «проводят» по городу в праздники. Увидеть их возможно, например, на фестивале «День Достоевского». В этом году куклы и вовсе проплыли по рекам и каналам на судне. О том, какие еще интересные экспериментальные формы работы со зрителем находят театры во время пандемии, читайте в материале «Фонтанки».