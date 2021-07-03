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День Достоевского начался с белой ночи: великанцы плывут разводить мосты

12-й День Достоевского в Петербурге начался с водной прогулки «великанцев» — гигантских марионеток, за годы фестиваля ставших одними из его главных символов.

Театр «Кукольный формат» в пандемийный 2021 год предложил своим необычным «артистам» вместо уличного маршрута — речно-канальный. А вместо дня — ночь. Сев на кораблик, персонажи поплыли по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке, а на открытие мостов поспешили в Неву, удивляя запоздалых прохожих. Не забыли и «Чижика-пыжика».

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Четырехметровые Достоевский и старуха-процентщица Алена Ивановна в компании петербургских старух смотрели на достопримечательности и принимали приветствия петербуржцев.

автор видео Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

День Достоевского пройдет в Петербурге 3 июля. О том, какие к каким экскурсиям и другим мероприятиям можно присоединиться, — читайте в гиде «Фонтанки».

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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