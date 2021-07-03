Театр «Кукольный формат» в пандемийный 2021 год предложил своим необычным «артистам» вместо уличного маршрута — речно-канальный. А вместо дня — ночь. Сев на кораблик, персонажи поплыли по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке, а на открытие мостов поспешили в Неву, удивляя запоздалых прохожих. Не забыли и «Чижика-пыжика».
Четырехметровые Достоевский и старуха-процентщица Алена Ивановна в компании петербургских старух смотрели на достопримечательности и принимали приветствия петербуржцев.
автор видео Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
День Достоевского пройдет в Петербурге 3 июля. О том, какие к каким экскурсиям и другим мероприятиям можно присоединиться, — читайте в гиде «Фонтанки».