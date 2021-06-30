автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Фестиваль «День Достоевского» 3 июля выходит из онлайна после пандемийного 2020 года в новом виде: вместо организованного шествия по Кузнечному переулку — десяток локаций и активности по всему центру, вместо шествия кукол-марионеток по улицам — ночной парад по рекам.

Прогулка по рекам от Достоевского и Раскольникова

Автор: КУКФО I Кукольный формат KUKFO / YouTube

Огромные куклы-марионетки, которыми управляют артисты театра «Кукольный формат», на «Дне Достоевского» привлекают толпы горожан. В допандемийное время процессия героев «Преступления и наказания», которую возглавляла фигура самого Фёдора Михайловича, проходила по Кузнечному переулку. В этом же году, из-за запрета на проведение массовых мероприятий больше чем для 75 человек, организаторы решили опробовать новый формат: артисты вместе с куклами-героями классических романов отправятся на прогулку на катере по рекам и каналам Петербурга в ночь со 2 на 3 июля. Корабль побывает в водах Фонтанки и Мойки, но каким именно маршрутом — организаторы пока не говорят, это можно будет уточнить накануне, если захотите прийти посмотреть с берега. Информацию ближе к дате праздника выложат в социальных сетях и на сайте «Кукфо». Начало запланировано на 00:00.



Послушать экскурсии, созданные горожанами

С 12:00 до 15:00 3 июля в городе пройдут сразу несколько тематических прогулок — программы с зимы разрабатывали волонтёры под руководством научных сотрудников Музея Достоевского. В полдень на выходе из станции метро «Сенная площадь» ждут желающих пройти по точным адресам героев «Преступления и наказания»: по кварталу, где провел юность Свидригайлов, по Столярному переулку — прямо к дому Раскольникова, а потом к Вознесенскому мосту, где под копыта лошадей попал Мармеладов. В 12:00 от памятника Достоевскому на Владимирской площади другую группу поведут по местам романа «Идиот»: тут будут и маршруты, которыми ходил Мышкин, и значимые для сюжета дворы-колодцы. Тем, кто хотел бы узнать чуть больше о самом писателе, стоит присоединиться к программе «Достоевский на Невском». Начало в 12:30. Сбор у памятника Кутузову возле Казанского собора. Ведущие расскажут о любви Достоевского к театрам, его дружбе с владельцами книжных и лучших кондитерских прошлого. Участие бесплатное. (12+)



Научиться готовить по Достоевскому Акцент на гастрономических изысках в романах классика сделали сотрудники Музея хлеба и ко Дню Достоевского разработали семейную экскурсию «Кухня писателя» (13+). Посетители узнают, куда отправилась за дрожжами Неточка Незванова, что кроме «трёхкопеечной французской булки», которую ел Алёша Карамазов, можно было купить на эти деньги во второй половине XIX века, а заодно изучат кулинарные пристрастия самого Достоевского, который был известным сластёной. В начале маршрута участники получат лист с QR-кодами, дополнительными материалами и избранными цитатами из произведений. Нужно покупать билет.

Пройтись по местам Раскольникова

Квест «По следам Раскольникова» во время праздника горожанам предложат пройти волонтёры на Сенной и Владимирской площадях: они будут раздавать флаеры с QR-кодами, считав которые пользователь попадёт на страницу одноимённой аудиоэкскурсии в IZI.Travel. Маршрут состоит из 20 локаций, новые точки открываются при прохождении предыдущих, а не потеряться помогает карта. Первый пункт — Кокушкин мост, куда Раскольников «выйдя из своей каморки» отправляется в начале романа. Участие в прогулке бесплатное. Стоит заранее установить приложение IZI.Travel: запустить аудио с сайта не выйдет. (12+)



Почувствовать себя «прогульщиком» В библиотеке «Линии» на Васильевском острове к фестивалю разработали особый «тинейджерский» маршрут, по которому, впрочем, ничто не мешает пройти и взрослым. Организаторы предлагают «выйти на улицу и совершить прогулку с Аркадием Долгоруким, героем романа Достоевского «Подросток». Всё, что нужно, — час свободного времени, заряженный смартфон и наушники, одежда по погоде, готовность делать репортажные снимки и выкладывать их в социальных сетях. Фантазию никто не ограничит: на снимках могут быть как бручастка с улицы Репина, так и селфи с Василеостровского рынка. Точный маршрут прогулки 3 июля появится в группе «Линий» во «ВКонтакте». После прохождения программы «Подросток» и его прогульщики» (16+) библиотекари выдадут участникам призы. Знакомство с Достоевским-студентом

Второе название Михайловского замка — Инженерный — связано с тем, что с 1823 года в нем располагалось Главное инженерное училище — одно из самых престижных военных заведений. Его-то студентом в 1838–1843 годах был молодой Фёдор Достоевский. Сотрудники Русского музея готовы подробнее рассказать об этом периоде жизни писателя, провести по залам, где он чаще всего бывал и о которых в дневниках писали его современники. Экскурсии запланированы на 11:00, 13:00 и 16:00. Для участия нужен отдельный билет. (6+)



Погулять по городу, найти «достоевщину» у Ахматовой «Писавшие об Ахматовой не раз приходили к заключению, что в её творчестве проза возвращает долг поэзии, что её стихи — это спрессованные до предела психологические новеллы, если не романы», — отмечал литературовед Лев Лосев. Одним из любимых писателей Ахматовой был именно Достоевский. Узнать, как это отразилось в её творчестве, в день фестиваля получится на прогулке от арки дома № 53 по Литейному проспекту, где на стене проступают строки ахматовской элегии «Россия Достоевского…», до памятника романисту на Владимирской площади. Ведущие — гиды-волонтёры — собирают группы в 12:00 и 14:00. Участие бесплатное. (12+)

Подробности о программе «Дня Достоевского» будут появляться на сайте праздника и в группе «ВКонтакте».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

