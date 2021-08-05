FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

11 кабинетов и никого: крупнейший пункт вакцинации в Петербурге внезапно заработал в «Галерее»

Крупнейший пункт вакцинации открылся в ТРК «Галерея» раньше срока — его запуска ждали 9 августа, в понедельник, а корреспондент «Фонтанки» смог спокойно попасть 5-го.

Официально не открытый пункт встретил пустотой. Третий этаж, 11 кабинетов — заходи в любой. В каждом медсестра и врач. Сделать укол можно с 10 до 22, на выбор — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Обещают работать до декабря. Никакой записи и ожидания. Но, вероятно, это скоро изменится. Здесь будут прививать по 1 000 человек в день — больше, чем где-либо в другом месте Петербурга.

ПоделитьсяПоделиться

Получить прививку без записи можно в 43 точках Петербурга — не только в ТЦ, но и на вокзалах, и в цирке с Ледовым дворцом. Карта здесь.

Для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

266094080
Дураков, согласных на шмурдяк, все меньше.
261215271
Я сегодня была в поликлинике, где люди грозили роспотребнадзором из-ща того, что на нужную им дату второго введеия не было номерков.
Больше надо информации об открытых точках.
262224921
Фонтанка окончательно превратилась в голос короновируса .
Сколько денег получили за рекламу гламурного пункта вакцинации для светских львов и львиц ?
Не понятно в каких цифрах может изменяться размер гешефта- что бы всю ленту забить вакцинацией и короновирусом ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний