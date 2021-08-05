Официально не открытый пункт встретил пустотой. Третий этаж, 11 кабинетов — заходи в любой. В каждом медсестра и врач. Сделать укол можно с 10 до 22, на выбор — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Обещают работать до декабря. Никакой записи и ожидания. Но, вероятно, это скоро изменится. Здесь будут прививать по 1 000 человек в день — больше, чем где-либо в другом месте Петербурга.
Получить прививку без записи можно в 43 точках Петербурга — не только в ТЦ, но и на вокзалах, и в цирке с Ледовым дворцом. Карта здесь.
Для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки.