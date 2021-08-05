«Правозащита Открытки» закрывается

Правозащитный проект «Правозащита Открытки» прекращает свою деятельность. Об этом 5 августа заявила ТАСС координатор проекта Анастасия Буракова.
По ее словам, юристы проекта сами решат, как продолжить профессиональную деятельность.
Сайт организации оказался заблокирован по требованию Генпрокуратуры.
Роскомнадзор также ограничил доступ к страницам «Открытых медиа» и «МБХ медиа». По предположению журналистов, надзорное ведомство сочло, что на страницах сайтов размещались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Ограничение доступа к ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) произведено по требованию Генпрокуратуры.
5 августа «МБХ-медиа» и «Открытые медиа» объявили о закрытии проектов.