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«Правозащита Открытки» закрывается

Правозащитный проект «Правозащита Открытки» прекращает свою деятельность. Об этом 5 августа заявила ТАСС координатор проекта Анастасия Буракова.

По ее словам, юристы проекта сами решат, как продолжить профессиональную деятельность.

Сайт организации оказался заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Роскомнадзор также ограничил доступ к страницам «Открытых медиа» и «МБХ медиа». По предположению журналистов, надзорное ведомство сочло, что на страницах сайтов размещались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Ограничение доступа к ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ) произведено по требованию Генпрокуратуры.

5 августа «МБХ-медиа» и «Открытые медиа» объявили о закрытии проектов.

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