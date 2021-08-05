«Я отдохну и придумаю что-то еще». Главред «МБХ-медиа» объявила о закрытии проекта

Она подчеркнула, что проект был довольно успешен и вошел в топ-30 «Медиалогии» по цитируемости в СМИ и соцсетях. «Но все заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму», — пишет Куцылло.

Проект «МБХ-медиа» закрывается после блокировки Роскомнадзором. Об этом в Facebook 5 августа написала его главный редактор Вероника Куцылло.

И добавляет, что «на этот раз риски слишком велики». «Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — написала она. «Я отдохну и придумаю что-то еще», — подытожила Вероника Куцылло.



Ранее по тем же причинам закрылся проект «Открытые медиа».

Отметим, помимо проекта «МБХ-медиа», Роскомнадзор заблокировал сайт премии для работников СМИ «Профессия — журналист», которая была учреждена Ходорковским. Лауреатами премии становились Иван Голунов, Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.

