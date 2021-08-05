«Открытые медиа» остановили работу, так как «риски слишком велики»

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы с 5 августа.
«Вчера «РИА Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — объясняет телеграм-канал проекта.
В сообщении подчёркивается, что «Открытые медиа» «никогда не работали с нежелательными структурами».
Напомним, информация о том, что Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытые медиа» и «МБХ медиа», появилась 4 августа. По предположению журналистов, надзорное ведомство сочло, что на страницах сайтов размещались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Ранее Минюст внес в реестр СМИ — иностранных агентов главного редактора издания Юлию Ярош*.
*Юлия Ярош внесена в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.