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«Открытые медиа» остановили работу, так как «риски слишком велики»

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы с 5 августа.

«Вчера «РИА Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — объясняет телеграм-канал проекта.

В сообщении подчёркивается, что «Открытые медиа» «никогда не работали с нежелательными структурами».

Напомним, информация о том, что Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытые медиа» и «МБХ медиа», появилась 4 августа. По предположению журналистов, надзорное ведомство сочло, что на страницах сайтов размещались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах. Ранее Минюст внес в реестр СМИ — иностранных агентов главного редактора издания Юлию Ярош*.

*Юлия Ярош внесена в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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Комментарии (9)

Arkos
Я уж не говорю о том , что финансирует эти ресурсы либерал и безвинно пострадавший от кровавого режима олигарх Ходорковский. Которого, кстати, помиловал кровавый диктатор.
Но читать о голодных обмороках детей в Кемерово или невозможности жить в Мордовии по экологическим причинам (!!!???) В то время , когда в Саранске проводится ЧМ по футболу .
Это полный бред. Искажение и подтасовка фактов.
Гад он , этот Ходорковский!
Modest_5e4ce41f7533b
При неизбежной смене режима и допуске на наши нивы некоторых прогнивших западных стандартов, все эти закрытые, зажатые и притесненные не упустят возможность плюнуть в сторону притеснителей. На этот случай штормовое предупреждение не повредит.
Arkos
"Открытые медиа" -откровенно лживое и фейковое издание. Примеров масса.
Взять хотя бы вчерашнюю статью о замужестве дочки Пескова.
"За базар" нужно отвечать !
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