«Открытые медиа» остановили работу, так как «риски слишком велики»

Я уж не говорю о том , что финансирует эти ресурсы либерал и безвинно пострадавший от кровавого режима олигарх Ходорковский. Которого, кстати, помиловал кровавый диктатор.

Но читать о голодных обмороках детей в Кемерово или невозможности жить в Мордовии по экологическим причинам (!!!???) В то время , когда в Саранске проводится ЧМ по футболу .

Это полный бред. Искажение и подтасовка фактов.

Гад он , этот Ходорковский!