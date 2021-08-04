Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

Генпрокуратура сослалась на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Согласно реестру заблокированных сайтов, опубликованных на странице надзорного ведомства, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Точная причина блокировки неизвестна.

Также заблокирован сайт «Открытых медиа». Из реестра РКН следует, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Если попытаться зайти на сайт издания, появится надпись о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



«Реестр доменных имен, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».



Сами журналисты обоих изданий отмечают: надзорное ведомство сочло, что на страницах сайтов размещались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.

Ранее главного редактора издания Юлию Ярош* Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов.

Также по требованию Генпрокуратуры оказался заблокирован сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки».