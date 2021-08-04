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МИД Эстонии назвал видео задержания консула в Петербурге «мастерской постановкой»

Внешнеполитическое ведомство Эстонии прокомментировало опубликованный накануне ФСБ ролик с задержанием консула Марта Лятте в Петербурге.

«Фильм с Мартом Лятте — это мастерская постановка», — цитирует 4 августа заявление МИД Эстонии издание Postimees.

По версии эстонской стороны, видео с задержанием консула «не отражает объективно работу дипломата», а лишь якобы представляет видение режиссера.

Накануне центр общественных связей ФСБ передал в СМИ ролик с Лятте. В ведомстве подчеркнули, что его интересовали планы России в Арктике.

Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте в начале июля был задержан после рабочей встречи. В ФСБ уточнили, что дипломат был пойман «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Высылка консула запустила цепь объявления дипломатов двух стран персонами нон грата. МИД России призвал соседей «остановиться».

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Комментарии (3)

Набеглов
А ведь действительно материалы были закрыты, он даже открыть папку не успел.
Dazdraperma
Да, это вам не на 100% изобличающий фильм про Петрова и Васечкина. Это явная постановка, ничего общего не имеющая с реальным положением дел
266081655
Наши заплечных дел мастера и не на такое способны....
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