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Долго думали. Эстония выслала российского дипломата из-за задержания консула в Петербурге

МИД Эстонии выслал российского дипломата

Эстонское министерство иностранных дел вызвало посла России в Таллине Александра Петрова и вручило ему ноту о признании одного из российских дипломатов персоной нон грата. Об этом 15 июля сообщает издание Delfi.

Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии подчеркнули, что такое решение стало ответом на высылку эстонского консула из России. При этом в МИД прибалтийской республики добавили, что по-прежнему заинтересованы в добрососедских и конструктивных отношениях.

Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте в начале июля был задержан после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете. В ФСБ уточнили, что дипломат был пойман «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера».

В феврале Россия и Эстония обменялись высланными дипломатами.

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Комментарии (2)

Mazzzz
Ключевое слово *думали*
266081655
Ну что ж, провокация гэбухи не могла пройти безнаказанно....
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