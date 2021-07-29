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В Кремле прокомментировали возможность размещения пограничников из РФ между Арменией и Азербайджаном: Контакты продолжаются

Дмитрий Песков заявил о контактах с Баку и Ереваном по поводу размещения российских пограничных постов на границе Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном создании погранпостов России на границе Армении и Азербайджана.

«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — цитирует 29 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

На вопрос о готовности выполнить просьбу Пашиняна Песков повторил слова о продолжающихся контактах. «Больше мне добавить нечего», — резюмировал представитель Кремля.

Он также отметил, что в РФ следят за обострением на армяно-азербайджанской границе.

Накануне Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. После этого СМИ распространили неверный перевод слов главы турецкого парламента Мустафы Шентола о создании «совместной тюркской армии» с Азербайджаном.

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Комментарии (2)

Zdobsi
Надо обьявить аукцион. Кто больше денег даст-такое решение и принять. Армяне пусть торгуются, за то, чтоб поставить погранпосты, а Азербайджана чтоб не ставить. Это ж не наша головная боль? А какой-то профит нужно извлекать. Одни убытки от этих бывших союзных республик.
Сергей Федоров
Таджикам-оружие, армянам-пограничников, Европе-газ, России-налоги.
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