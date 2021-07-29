В Кремле прокомментировали возможность размещения пограничников из РФ между Арменией и Азербайджаном: Контакты продолжаются

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном создании погранпостов России на границе Армении и Азербайджана.



«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — цитирует 29 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



На вопрос о готовности выполнить просьбу Пашиняна Песков повторил слова о продолжающихся контактах. «Больше мне добавить нечего», — резюмировал представитель Кремля.



Он также отметил, что в РФ следят за обострением на армяно-азербайджанской границе.



Накануне Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. После этого СМИ распространили неверный перевод слов главы турецкого парламента Мустафы Шентола о создании «совместной тюркской армии» с Азербайджаном.

