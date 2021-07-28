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Трудности перевода. В Турции не говорили о создании единой армии с Азербайджаном

Спикер парламента Турции не говорил о создании совместной тюркской армии с Азербайджаном

Азербайджанское СМИ привело неверный перевод слов спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа, который находится с визитом в Баку.

Агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа, — сообщает 28 июля «Sputnik Азербайджан».

Издание ранее заявило, что Анкара и Баку якобы ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. После этого новость распространилась по другим СМИ и соцсетям, включая турецкие.

Шентоп на самом деле заявил, что военное сотрудничество двух стран продолжается и включает армейские учения.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Нет уж! Раз пресса сообщила, что говорил, значит говорил. Нечего тут тень за плетень заводить!
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