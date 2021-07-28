Азербайджанское СМИ привело неверный перевод слов спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа, который находится с визитом в Баку.
Агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа, — сообщает 28 июля «Sputnik Азербайджан».
Издание ранее заявило, что Анкара и Баку якобы ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. После этого новость распространилась по другим СМИ и соцсетям, включая турецкие.
Шентоп на самом деле заявил, что военное сотрудничество двух стран продолжается и включает армейские учения.
Трудности перевода. В Турции не говорили о создании единой армии с Азербайджаном
Спикер парламента Турции не говорил о создании совместной тюркской армии с Азербайджаном
Азербайджанское СМИ привело неверный перевод слов спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа, который находится с визитом в Баку.