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На затопленной улице в Петербурге заметили сап-серфера

На перекрестке Богатырского и Шуваловского проспектов в Петербурге воды после ливня хватило для того, чтобы по улице прокатился сап-серфер.

Фотографии опубликовали вечером 28 июля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Мужчина плывет прямо по проезжей части, обгоняя троллейбус, которому, похоже, пришлось остановиться из-за непогоды.

После грозы в Петербурге пострадали как минимум одно дерево и несколько автомобилей. Подробнее о грозовом фронте, который прошел над городом, читайте на «Фонтанке».

Напомним, желающие кататься на сап-серфе, не нарушая правила дорожного движения, соберутся на фестивале «Фонтанка-SUP» 31 июля. Пока можно полюбоваться финалистками «Мисс SUP-2021».

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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