Фотографии опубликовали вечером 28 июля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Мужчина плывет прямо по проезжей части, обгоняя троллейбус, которому, похоже, пришлось остановиться из-за непогоды.

После грозы в Петербурге пострадали как минимум одно дерево и несколько автомобилей. Подробнее о грозовом фронте, который прошел над городом, читайте на «Фонтанке».



Напомним, желающие кататься на сап-серфе, не нарушая правила дорожного движения, соберутся на фестивале «Фонтанка-SUP» 31 июля. Пока можно полюбоваться финалистками «Мисс SUP-2021».